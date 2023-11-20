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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:54

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В Белгороде продают карету с золотым салоном за 400 тысяч рублей

«Сказочный дизайн и золотой салон»: В Белгороде на продажу выставили карету

20 ноября 2023, 17:52
Фото: 1MI

В Белгороде продают карету с золотым салоном за 400 тысяч рублей

Объявление разместили на «Авито». Продавец указывает, что у транспорта оригинальный сказочный дизайн и золотой салон.

В Белгороде продают карету «Золушка» за 400 тыс. рублей. Автор объявления отмечает, что транспорт находится в превосходном состоянии. У кареты оригинальный сказочный дизайн и золотой салон, указывает продавец.

Фото: Авито

Ранее в Белгороде на продажу выставили часть этажа в офисном здании за 90 млн рублей. На этаже есть кабинеты со стеклянным потолком, интернет, отопление и широкий лестничный марш. В предложение также входят десять машиномест в подземном паркинге.

Дорого и сердито: в Белгороде за 90 млн рублей продают часть этажа в офисном здании
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#Общество#Новости Белгорода#Объявление#Продажи#Белгород#Алина Харина
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