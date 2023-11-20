«Сказочный дизайн и золотой салон»: В Белгороде на продажу выставили карету

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
В Белгороде продают карету «Золушка» за 400 тыс. рублей. Автор объявления отмечает, что транспорт находится в превосходном состоянии. У кареты оригинальный сказочный дизайн и золотой салон, указывает продавец.
Ранее в Белгороде на продажу выставили часть этажа в офисном здании за 90 млн рублей. На этаже есть кабинеты со стеклянным потолком, интернет, отопление и широкий лестничный марш. В предложение также входят десять машиномест в подземном паркинге.