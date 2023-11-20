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РЭО и МГИМО представили программу ДПО для работников в сфере экологии

РЭО и МГИМО представили программу ДПО для работников в сфере экологии

20 ноября 2023, 17:59
Фото: Midjourney
Программу повышения квалификации для работников сферы экологии «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления» запускают Российский экологический оператор и Московский государственный институт международных отношений.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, обучающиеся получат дополнительные знания и компетенции в сфере применения ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления пишет gorod55.ru. Он также отметил, что по окончании обучения выпускники смогут самостоятельно оценивать уровень негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.

В программу обучения вошли такие аспекты, как общая характеристика экологических правонарушений, ответственность за правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления, теоретические основы судебной экспертизы, процессуальные основы производства судебной экологической экспертизы.

Более того, обучающиеся познакомятся с понятием экологического вреда и методиками определения и расчета размера вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушения законодательства.

Программу планируется реализовывать в рамках стратегии РЭО и в целях подготовки специалистов для создания экономики замкнутого цикла.

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