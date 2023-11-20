РЭО и МГИМО представили программу ДПО для работников в сфере экологии

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, обучающиеся получат дополнительные знания и компетенции в сфере применения ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления пишет gorod55.ru. Он также отметил, что по окончании обучения выпускники смогут самостоятельно оценивать уровень негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.