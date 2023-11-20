РЭО и МГИМО представили программу ДПО для работников в сфере экологии

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, обучающиеся получат дополнительные знания и компетенции в сфере применения ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления пишет gorod55.ru. Он также отметил, что по окончании обучения выпускники смогут самостоятельно оценивать уровень негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.
В программу обучения вошли такие аспекты, как общая характеристика экологических правонарушений, ответственность за правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления, теоретические основы судебной экспертизы, процессуальные основы производства судебной экологической экспертизы.
Более того, обучающиеся познакомятся с понятием экологического вреда и методиками определения и расчета размера вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушения законодательства.
Программу планируется реализовывать в рамках стратегии РЭО и в целях подготовки специалистов для создания экономики замкнутого цикла.