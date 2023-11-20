Разбито лобовое стекло: в Белгороде столкнулись два автобуса

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Сегодня, 20 ноября, на улице Щорса в Белгороде столкнулись два автобуса. В результате аварии у одного из них треснуло лобовое стекло.
Известно, что авария случилась в 10:43 на остановке «Костюкова». Один автобус въехал во впереди стоявший транспорт, который выпускал людей на остановочном комплексе. Какое-то время движение было затруднено.
Пострадал ли в ДТП кто-то из пассажиров, пока не известно. Однако на место приехала бригада скорой помощи. Официальных комментариев о причинах произошедшего пока не было.
Напомним, что сегодня общественный транспорт испытывал сложности на дорогах. На улице Есенина забуксовали два автобуса, а на улице Попова он не смог заехать на гору. Кроме этого, в регионе случилась крупная авария с участием детей.