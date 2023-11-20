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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Место ДТП

Разбито лобовое стекло: в Белгороде столкнулись два автобуса

20 ноября 2023, 12:35
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
Место ДТП

На Харгоре в Белгороде в ДТП попали два автобуса

Авария произошла 20 ноября на улице Щорса. Два автобуса столкнулись у остановочного комплекса «Костюкова». В этот момент из одного из автобусов выходил пассажир. Видеозапись случившегося опубликовали в группе «Belgorod.Camera — онлайн-камеры в Белгороде».
Сюжет
ДТП

Сегодня, 20 ноября, на улице Щорса в Белгороде столкнулись два автобуса. В результате аварии у одного из них треснуло лобовое стекло.

Известно, что авария случилась в 10:43 на остановке «Костюкова». Один автобус въехал во впереди стоявший транспорт, который выпускал людей на остановочном комплексе. Какое-то время движение было затруднено.

Пострадал ли в ДТП кто-то из пассажиров, пока не известно. Однако на место приехала бригада скорой помощи. Официальных комментариев о причинах произошедшего пока не было.

Напомним, что сегодня общественный транспорт испытывал сложности на дорогах. На улице Есенина забуксовали два автобуса, а на улице Попова он не смог заехать на гору. Кроме этого, в регионе случилась крупная авария с участием детей.

Момент ДТП
Видео: группа ВК «Belgorod.Camera — онлайн-камеры в Белгороде»
Место ДТПМесто ДТП
Место ДТПМесто ДТП
Место ДТП
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
Не проедешь: на заснеженных дорогах Белгорода забуксовали автобусы
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#Видео#ДТП#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Улица Щорса#Александра Склярова
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