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Разбитое окно

Работать с повреждёнными после удара «Точкой-У» домами в Ровеньках начнут уже сегодня

20 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Разбитое окно
На еженедельном совещании правительства региона глава Ровеньского района, по которому выпустили ракету на выходных, отчиталась о начале восстановительных работ. Губернатор поручил ускориться по причине погодных условий.
Сюжет
Обстрел

Ко всем, по словам губернатора, «традиционным районам, которые подвергаются обстрелам», на этих выходных добавился Ровеньский. В ночь на воскресенье по посёлку Ровеньки ВСУ ударили ракетой «Точка-У». Повреждения получили семь частных домов, три автомобиля, одно предприятие и ЛЭП.

По докладу главы района Татьяны Киричковой, по всем домам уже сделали акты осмотра, в трёх из них требуется заключение экспертов, при этом разрушения там небольшие. Министр строительства отметила, что в этих домах есть трещины и расхождения в стенах, сегодня туда поедут эксперты и оценят техническое состояние несущих конструкций.

Киричкова сказала, что сметы по остальным повреждениям — окон, кровли и заборов, — будут готовы к концу недели. Но губернатора такой ответ не устроил, и он поручил составить смету максимум до среды, а работы по замерам окон и заказы по кровле начать уже сегодня:

«Если разрушения небольшие, то заказ окон и кровли в зимний период надо делать крайне быстро. Люди будут переживать, волноваться и ругаться, если мы будем медлить. У нас огромное количество строительных организаций имеют в этом направлении большой опыт»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, за прошлые сутки со стороны Украины Белгородскую область обстреляли 51 раз: выпускали снаряды из гранатомётов, миномётов и артиллерии, а также сбрасывали взрывные устройства с БПЛА и атаковали дронами-камикадзе. В результате одной из таких атак пострадали двое мужчин, которые сейчас находятся в больнице Белгорода.

Ракетой «Точка-У» ударили по посёлку в Белгородской области
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