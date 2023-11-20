Работать с повреждёнными после удара «Точкой-У» домами в Ровеньках начнут уже сегодня

По докладу главы района Татьяны Киричковой, по всем домам уже сделали акты осмотра, в трёх из них требуется заключение экспертов, при этом разрушения там небольшие. Министр строительства отметила, что в этих домах есть трещины и расхождения в стенах, сегодня туда поедут эксперты и оценят техническое состояние несущих конструкций.