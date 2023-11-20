Работать с повреждёнными после удара «Точкой-У» домами в Ровеньках начнут уже сегодня

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Ко всем, по словам губернатора, «традиционным районам, которые подвергаются обстрелам», на этих выходных добавился Ровеньский. В ночь на воскресенье по посёлку Ровеньки ВСУ ударили ракетой «Точка-У». Повреждения получили семь частных домов, три автомобиля, одно предприятие и ЛЭП.
По докладу главы района Татьяны Киричковой, по всем домам уже сделали акты осмотра, в трёх из них требуется заключение экспертов, при этом разрушения там небольшие. Министр строительства отметила, что в этих домах есть трещины и расхождения в стенах, сегодня туда поедут эксперты и оценят техническое состояние несущих конструкций.
Киричкова сказала, что сметы по остальным повреждениям — окон, кровли и заборов, — будут готовы к концу недели. Но губернатора такой ответ не устроил, и он поручил составить смету максимум до среды, а работы по замерам окон и заказы по кровле начать уже сегодня:
«Если разрушения небольшие, то заказ окон и кровли в зимний период надо делать крайне быстро. Люди будут переживать, волноваться и ругаться, если мы будем медлить. У нас огромное количество строительных организаций имеют в этом направлении большой опыт»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, за прошлые сутки со стороны Украины Белгородскую область обстреляли 51 раз: выпускали снаряды из гранатомётов, миномётов и артиллерии, а также сбрасывали взрывные устройства с БПЛА и атаковали дронами-камикадзе. В результате одной из таких атак пострадали двое мужчин, которые сейчас находятся в больнице Белгорода.