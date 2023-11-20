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ПЦБК стала участником отраслевой выставки PulpFor 2023

ПЦБК стала участником отраслевой выставки PulpFor 2023

20 ноября 2023, 10:12
Фото: ПЦБК
В петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 14 по 16 ноября прошла отраслевая выставка целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности PulpFor 2023.

В ходе события ПЦБК продемонстрировала свою продукцию, а ее представители выступили в качестве экспертов на форуме PulpFor, пишет properm.ru.

В этом году объем экспозиции мероприятия вырос примерно втрое по сравнению с прошлогодним. Технологические решения и современное оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) от различных компаний разместились на 248 стендах. Кроме того, предприятия презентовали услуги, предоставляемые в области сервисного обслуживания и поставок расходных материалов и химреагентов. Компании из таких стран, как Республика Беларусь, КНР, Индия и Турция, также вошли в число участников выставки.

Предприятия отечественной ЦБП представили свою высокотехнологичную продукцию. В частности, посетители стенда ПЦБК могли ознакомиться с рядом образцов тарных картонов и новой линейкой инновационных стойких картонов RCB.

Объединяющей площадкой для бизнесменов и власти, специалистов и представителей мира науки, а также руководителей отраслевых ассоциаций ЦБП стал деловой форум PulpFor с его насыщенной программой. Во время 17 мероприятий, в которых принимали участие свыше 100 спикеров, обсуждались перспективы развития отрасли, а также вопросы, связанные с достижением технологического и кадрового суверенитета.

Одним из главных мероприятий первого дня PulpFor 2023 стала дискуссия руководителей компаний ЦБП «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения». На ней Пермскую целлюлозно-бумажную компанию (ПЦБК) представил глава совета директоров Александр Бойченко, заявивший о множестве позитивных изменений, наблюдаемых в сфере ЦБП РФ. Среди прочего он отметил рост спроса на целлюлозно-бумажную продукцию со стороны не только российских, но и зарубежных покупателей, а также планомерное возвращение цен на докризисный уровень. В настоящее время для Российской Федерации большую значимость имеют отношения с Китаем, который становится крупным рынком сбыта для нашей страны.

Александр Бойченко, в частности, сообщил, что в 2023 году компании КНР уже заказали у российских предприятий 1,3 млн тонн бумажно-картонной продукции. Объем данного рынка в Китае суммарно достигает 128 млн тонн, таким образом, для страны в целом это не столь большие закупки.

Но для отечественной ЦБП с ежегодным объемом производства в 10 млн тонн это немало. Рост объемов экспорта, который способствует росту цен на рынке России и возвращает их на докризисный уровень, может расцениваться как положительный фактор.

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