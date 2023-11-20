ПЦБК стала участником отраслевой выставки PulpFor 2023

Одним из главных мероприятий первого дня PulpFor 2023 стала дискуссия руководителей компаний ЦБП «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения». На ней Пермскую целлюлозно-бумажную компанию (ПЦБК) представил глава совета директоров Александр Бойченко, заявивший о множестве позитивных изменений, наблюдаемых в сфере ЦБП РФ. Среди прочего он отметил рост спроса на целлюлозно-бумажную продукцию со стороны не только российских, но и зарубежных покупателей, а также планомерное возвращение цен на докризисный уровень. В настоящее время для Российской Федерации большую значимость имеют отношения с Китаем, который становится крупным рынком сбыта для нашей страны.