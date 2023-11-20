Проверка машинного зрения: как обезопасили работу лебединских машинистов электровоза

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Возьмём, к примеру, железнодорожные составы. Управлять «махиной» длиной около 170 метров и в обычном режиме непросто, а при движении вагонами вперёд — тем более. Бывают случаи, когда на рельсах оказываются просыпавшиеся куски горной массы или упавшее дерево. Чтобы избежать несчастного случая и схода транспорта с пути, машинисту нужно мгновенно реагировать на препятствия. Для этого на электровозах в УЖДТ Лебединского ГОКа начали устанавливать систему для предотвращения столкновений.
Теперь у тяговых агрегатов появились «глаза на затылке»: на последнем — «хвостовом» — думпкаре состава установлена видеокамера с машинным зрением. Она непрерывно сканирует пространство железнодорожной колеи и вблизи неё. Если замечает посторонний объект на рельсах, то выводит предупреждение на монитор в кабине машиниста и подаёт звуковой сигнал. Система способна определять другие составы, столбы, людей, большие куски породы, упавшие деревья и крупных животных.
«Днём при хорошей погоде камера обеспечивает видимость до пятисот метров. Ночью расстояние чуть меньше, но она выполняет свою защитную функцию, продолжая работу уже в чёрно-белом режиме съёмки. А сам датчик реагирует на объекты, находящиеся в двух сотнях метров от последнего думпкара, что позволяет машинисту электровоза вовремя остановить состав и предотвратить опасную ситуацию», — поясняет начальник участка по вывозке горной массы цеха № 1 УЖДТ Алексей Меркулов.
Также в системе есть ещё две видеокамеры — они расположены снаружи кабины и отслеживают, что происходит впереди и позади локомотива. Изображение выводится на тот же монитор.
Машинное зрение в тестовом режиме «обкатывают» на десяти электровозах из 40. Опытные машинисты оценивают преимущества нововведения:
«Конечно, с видеокамерой работать намного проще. Особенно ночью или на сложных участках, например, крутых поворотах: благодаря системе всё в режиме реального времени выводится на монитор. Удобно и безопасно!» — считает специалист с двадцатилетним стажем Владимир Игнатов.
Кроме того, благодаря умной «дальнозоркости» машинисты могут на большом расстоянии ориентироваться по сигналам светофоров, видеть, в правильном ли положении стрелочные переводы.
С системой предотвращения столкновений объединили ещё и мониторинг состояния машинистов и их помощников. Три камеры с разных ракурсов в режиме нон-стоп наблюдают за действиями сотрудников, управляющих тяговым агрегатом.
«Главная задача здесь, конечно, не слежка за людьми, а обеспечение их безопасности. Вдруг машинист или помощник почувствуют себя плохо или уснут во время движения в ночной смене. „Увидев“ закрытые глаза, система сразу же подаёт звуковой сигнал, чтобы разбудить человека и предотвратить несчастный случай» — уточняет Алексей Меркулов.
Мониторинг отслеживает три типа нарушений: закрытые глаза, курение и использование мобильного телефона во время работы. Если комплекс мониторинга выявил одно из них, то из общего потока видео он оперативно пересылает «тревожный» фрагмент руководителю и главному инженеру УЖДТ, а также начальнику участка. Все случаи рассматривают подробно: система ещё «учится» и допускает небольшие ошибки. Тем не менее лебединские железнодорожники и это нововведение считают полезным.
Евгения Шехирева