Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Проверка машинного зрения: как обезопасили работу лебединских машинистов электровоза

Проверка машинного зрения: как обезопасили работу лебединских машинистов электровоза

20 ноября 2023, 13:28
Фото: Александра Белашова
На комбинате многое делают для безопасности сотрудников. Но порой в защите нуждается не только человек, но и техника, которой он управляет.

Возьмём, к примеру, железнодорожные составы. Управлять «махиной» длиной около 170 метров и в обычном режиме непросто, а при движении вагонами вперёд — тем более. Бывают случаи, когда на рельсах оказываются просыпавшиеся куски горной массы или упавшее дерево. Чтобы избежать несчастного случая и схода транспорта с пути, машинисту нужно мгновенно реагировать на препятствия. Для этого на электровозах в УЖДТ Лебединского ГОКа начали устанавливать систему для предотвращения столкновений.

Видит днём и ночью

Теперь у тяговых агрегатов появились «глаза на затылке»: на последнем — «хвостовом» — думпкаре состава установлена видеокамера с машинным зрением. Она непрерывно сканирует пространство железнодорожной колеи и вблизи неё. Если замечает посторонний объект на рельсах, то выводит предупреждение на монитор в кабине машиниста и подаёт звуковой сигнал. Система способна определять другие составы, столбы, людей, большие куски породы, упавшие деревья и крупных животных.

«Днём при хорошей погоде камера обеспечивает видимость до пятисот метров. Ночью расстояние чуть меньше, но она выполняет свою защитную функцию, продолжая работу уже в чёрно-белом режиме съёмки. А сам датчик реагирует на объекты, находящиеся в двух сотнях метров от последнего думпкара, что позволяет машинисту электровоза вовремя остановить состав и предотвратить опасную ситуацию», — поясняет начальник участка по вывозке горной массы цеха № 1 УЖДТ Алексей Меркулов.

Также в системе есть ещё две видеокамеры — они расположены снаружи кабины и отслеживают, что происходит впереди и позади локомотива. Изображение выводится на тот же монитор.

Стало проще

Машинное зрение в тестовом режиме «обкатывают» на десяти электровозах из 40. Опытные машинисты оценивают преимущества нововведения:

«Конечно, с видеокамерой работать намного проще. Особенно ночью или на сложных участках, например, крутых поворотах: благодаря системе всё в режиме реального времени выводится на монитор. Удобно и безопасно!» — считает специалист с двадцатилетним стажем Владимир Игнатов.

Кроме того, благодаря умной «дальнозоркости» машинисты могут на большом расстоянии ориентироваться по сигналам светофоров, видеть, в правильном ли положении стрелочные переводы.

Не спать, не болтать

С системой предотвращения столкновений объединили ещё и мониторинг состояния машинистов и их помощников. Три камеры с разных ракурсов в режиме нон-стоп наблюдают за действиями сотрудников, управляющих тяговым агрегатом.

«Главная задача здесь, конечно, не слежка за людьми, а обеспечение их безопасности. Вдруг машинист или помощник почувствуют себя плохо или уснут во время движения в ночной смене. „Увидев“ закрытые глаза, система сразу же подаёт звуковой сигнал, чтобы разбудить человека и предотвратить несчастный случай» — уточняет Алексей Меркулов.

Мониторинг отслеживает три типа нарушений: закрытые глаза, курение и использование мобильного телефона во время работы. Если комплекс мониторинга выявил одно из них, то из общего потока видео он оперативно пересылает «тревожный» фрагмент руководителю и главному инженеру УЖДТ, а также начальнику участка. Все случаи рассматривают подробно: система ещё «учится» и допускает небольшие ошибки. Тем не менее лебединские железнодорожники и это нововведение считают полезным.

Евгения Шехирева

Читайте также:
В Белгороде задержали пятерых находящихся в федеральном розыске людей. Помогли камерыКак сохранить сим-карту и не попасться мошенникамБелгородцев ожидает ещё одна скрининг-проверка систем оповещения населения
#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Электровоз#Белгород#Екатерина Никулина#Лебединские машинисты
Подпишитесь
После теракта на Крымском мосту: как сейчас живёт пострадавшая юная белгородка?
Сегодня, 12:40
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
Сегодня, 08:08
Двое экс-полицейских попали под суд за задержанного и избитого белгородца
Сегодня, 13:53
В Белгородской области подорожают поездки на электричках
Сегодня, 12:52
Ледяная дорога и буксующие фуры. На что жалуются белгородцы в заснеженный день?
Сегодня, 13:38
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Белгородской области
Сегодня, 05:00