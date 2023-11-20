Проверка машинного зрения: как обезопасили работу лебединских машинистов электровоза

Возьмём, к примеру, железнодорожные составы. Управлять «махиной» длиной около 170 метров и в обычном режиме непросто, а при движении вагонами вперёд — тем более. Бывают случаи, когда на рельсах оказываются просыпавшиеся куски горной массы или упавшее дерево. Чтобы избежать несчастного случая и схода транспорта с пути, машинисту нужно мгновенно реагировать на препятствия. Для этого на электровозах в УЖДТ Лебединского ГОКа начали устанавливать систему для предотвращения столкновений.