Производитель «Лебедяньмолоко» вновь подтвердил высокое качество своей продукции

Компания «Лебедяньмолоко» на рынке молочной продукции с 1925 года. В производстве используется только натуральное молоко, без консервантов и добавок. В собственной лаборатории особое внимание уделяется оценке качества поступающего молока. Каждый отсек автомолцистерны проверяется на остаточное количество около 100 видов антибиотиков и на более чем 100 важных органолептических параметров молока.