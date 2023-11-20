Производитель «Лебедяньмолоко» вновь подтвердил высокое качество своей продукции

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Его цель — выявить лучших производителей продукции. Образцы оценивал экспертный совет, состоящий из представителей ведущих научно-исследовательских институтов страны и ассоциаций пищевой промышленности.
В номинации «Молочная продукция» компания «Лебедяньмолоко» получила 4 золотых медали и диплом качества.
Дипломом качества отмечено масло сливочное «Крестьянское» 72,5%. А золотыми медалями наградили следующие продукты компании:
— Молоко 2,5%
— Снежок 2,5%
— Творог 9%
— Сметана 15%
Компания «Лебедяньмолоко» на рынке молочной продукции с 1925 года. В производстве используется только натуральное молоко, без консервантов и добавок. В собственной лаборатории особое внимание уделяется оценке качества поступающего молока. Каждый отсек автомолцистерны проверяется на остаточное количество около 100 видов антибиотиков и на более чем 100 важных органолептических параметров молока.
Наличие современного и высокотехнологичного оборудования и качественного сырья позволяет компании производить натуральную продукцию очень высокого качества, результатом чего является доверие потребителей и достойная оценка экспертов отрасли.