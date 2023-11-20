Поцелуй под снегопадом: на Белгородскую область обрушилась метель

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Этой ночью, 20 ноября, в Белгороде было снежно: город накрыла метель. Благодаря минусовой температуре и непрекращающемуся снегопаду, появившиеся сугробы сохранились на улицах города до утра. Некоторые горожане увидели заснеженный город только утром, но были и те, кто наблюдал снегопад ночью.
Белгородцы погуляли по снегу в тёмное время суток, слепили снеговика и даже поцеловались под снегопадом. Красивыми фотографиями с Бел.Ру поделился подписчик.
В уборке заснеженных дорог этой ночью участвовали 48 единиц коммунальной техники, а также 13 — дополнительной техники от подрядчика. Утром основные дороги были расчищены, утверждает мэр Белгорода.
Напомним, что небольшой снег выпал в городе ещё 19 ноября. Обильные осадки в виде снега синоптики обещали в понедельник. Судя по прогнозу, снег будет идти весь день, однако долго на улицах не пролежит: уже в пятницу обещают плюсовую температуру, а в субботу и воскресенье — снег с дождём.