Поцелуй под снегопадом: на Белгородскую область обрушилась метель

Напомним, что небольшой снег выпал в городе ещё 19 ноября. Обильные осадки в виде снега синоптики обещали в понедельник. Судя по прогнозу, снег будет идти весь день, однако долго на улицах не пролежит: уже в пятницу обещают плюсовую температуру, а в субботу и воскресенье — снег с дождём.