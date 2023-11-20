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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Фотография белгородцев под ночным снегопадом

Поцелуй под снегопадом: на Белгородскую область обрушилась метель

20 ноября 2023, 06:33
Фото: Bel.ru
Фотография белгородцев под ночным снегопадом

Белгород накрыло сильным снегопадом

Всю ночью в Белгороде шёл сильный снег, который накрыл улицы города сугробами. Горожане делятся фото в соцсетях.

Этой ночью, 20 ноября, в Белгороде было снежно: город накрыла метель. Благодаря минусовой температуре и непрекращающемуся снегопаду, появившиеся сугробы сохранились на улицах города до утра. Некоторые горожане увидели заснеженный город только утром, но были и те, кто наблюдал снегопад ночью.

Белгородцы погуляли по снегу в тёмное время суток, слепили снеговика и даже поцеловались под снегопадом. Красивыми фотографиями с Бел.Ру поделился подписчик.

Фотография белгородцев под ночным снегопадомФотография белгородцев под ночным снегопадом
Фотография белгородцев под ночным снегопадомФотография белгородцев под ночным снегопадом
Фотография белгородцев под ночным снегопадомФотография белгородцев под ночным снегопадом
Фотография белгородцев под ночным снегопадомФотография белгородцев под ночным снегопадом
Фотография белгородцев под ночным снегопадомФотография белгородцев под ночным снегопадом
Фотография белгородцев под ночным снегопадом
Фото: Bel.ru

В уборке заснеженных дорог этой ночью участвовали 48 единиц коммунальной техники, а также 13 — дополнительной техники от подрядчика. Утром основные дороги были расчищены, утверждает мэр Белгорода.

Напомним, что небольшой снег выпал в городе ещё 19 ноября. Обильные осадки в виде снега синоптики обещали в понедельник. Судя по прогнозу, снег будет идти весь день, однако долго на улицах не пролежит: уже в пятницу обещают плюсовую температуру, а в субботу и воскресенье — снег с дождём.

Мелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег
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