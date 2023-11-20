«Печь» между следкомом и госинспекцией труда в Белгороде решили продать за 13,5 млн

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В Сети появилось новое объявление: белгородцам предлагают купить ресторан «Печь» за 13 500 000 рублей. Продавец сообщил, что ресторан площадью 250 кв. метров находится на улице Николая Чумичова, 124 в Белгороде. Интересно, что в этом же здании размещена госинспекция труда, а в соседнем находится региональный следком.
Продать помещение планируют вместе с оборудованием и мебелью. Несмотря на то, что ресторан всё ещё продолжает работать, покупатель сможет использовать помещение под любой вид деятельности.
Земля находится в собственности. Рядом с рестораном расположены жилые дома, офисный центр и административные учреждения.
Напомним, что в июне этого года за 55 млн рублей продавали арт-клуб «Студия». В августе в очередной раз пытались продать гостиницу комплекса «Белогорье» за 240 млн рублей.