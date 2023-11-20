«Печь» между следкомом и госинспекцией труда в Белгороде решили продать за 13,5 млн

В Сети появилось новое объявление: белгородцам предлагают купить ресторан «Печь» за 13 500 000 рублей. Продавец сообщил, что ресторан площадью 250 кв. метров находится на улице Николая Чумичова, 124 в Белгороде. Интересно, что в этом же здании размещена госинспекция труда, а в соседнем находится региональный следком.