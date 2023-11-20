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Выставленный на продажу ресторан

«Печь» между следкомом и госинспекцией труда в Белгороде решили продать за 13,5 млн

20 ноября 2023, 14:21
Фото: сайт "Авито"
Выставленный на продажу ресторан

Ресторан в центре Белгорода выставили на продажу за 13,5 млн рублей

Объявление о продаже ресторана появилось в Сети. За 13,5 млн рублей продавец предлагает помещение площадью 250 кв. метров с пока работающим в нём рестораном.

В Сети появилось новое объявление: белгородцам предлагают купить ресторан «Печь» за 13 500 000 рублей. Продавец сообщил, что ресторан площадью 250 кв. метров находится на улице Николая Чумичова, 124 в Белгороде. Интересно, что в этом же здании размещена госинспекция труда, а в соседнем находится региональный следком.

Продать помещение планируют вместе с оборудованием и мебелью. Несмотря на то, что ресторан всё ещё продолжает работать, покупатель сможет использовать помещение под любой вид деятельности.

Земля находится в собственности. Рядом с рестораном расположены жилые дома, офисный центр и административные учреждения.

Напомним, что в июне этого года за 55 млн рублей продавали арт-клуб «Студия». В августе в очередной раз пытались продать гостиницу комплекса «Белогорье» за 240 млн рублей.

Эпоха уходит с молотка: белгородский арт-клуб «Студия» продают за 55 млн рублей
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#Недвижимость#Новости Белгорода#Ресторан#Объявление#Печь#Белгород#Продажа помещения#Александра Склярова
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