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Около 250 белгородцев присоединились к корпоративному забегу ОМК

Около 250 белгородцев присоединились к корпоративному забегу ОМК

20 ноября 2023, 11:02
Фото: ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
Группа ОМК провела в Белгороде, где находится ее завод «ОМК Энергомаш», корпоративный забег в честь 50-летия производства металлоконструкций. В спортивном мероприятии поучаствовали около 250 человек: сотрудники завода, их семьи, друзья и все желающие.

Дистанции были рассчитаны на людей с разным уровнем физической подготовки: дети бежали один километр, взрослые — два и пять на выбор. Самыми юными участниками стали трехлетние Ульяна Галицкая и Илиана Трифонова, самыми возрастным — 84-летний белгородский марафонец Иван Демонов. Хорошую конкуренцию ему составили и заводчане.

«Мне 64 года, но я не представляю своей жизни без физической активности. В молодости увлекался велоспортом, а сейчас занимаюсь в фитнес-клубе, где есть все направления: от тяжелой атлетики до плавания. О забеге я узнал от коллеги. Он выбрал дистанцию в пять километров, и я захотел его поддержать. Забег для меня стал приятным дополнением к привычным нагрузкам. Советую всем не сидеть дома и участвовать в таких прекрасных мероприятиях», — поделился своими впечатлениями сотрудник белгородского завода ОМК Игорь Панин.

Самые быстрые среди заводчан в следующем году представят завод на Московском полумарафоне.

«Мы поставили тысячи тонн металлоконструкций для строительства крупнейших стадионов страны, в числе которых, например, „Казань Арена“ и „Ростов Арена“, олимпийские объекты в Сочи. Поэтому логично, что юбилей нашего производства решили отметить таким спортивным мероприятием. Здорово, что к нам присоединилось столько горожан. Все легкоатлеты получили медали, вкусное угощение и отличное настроение. Уверен, что впереди у них еще больше личных побед и рекордов», — отметил директор производства металлоконструкций белгородского завода ОМК Дмитрий Горбань.
Фото: ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
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#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Омк#Корпоративный забег
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