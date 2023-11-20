Около 250 белгородцев присоединились к корпоративному забегу ОМК

Дистанции были рассчитаны на людей с разным уровнем физической подготовки: дети бежали один километр, взрослые — два и пять на выбор. Самыми юными участниками стали трехлетние Ульяна Галицкая и Илиана Трифонова, самыми возрастным — 84-летний белгородский марафонец Иван Демонов. Хорошую конкуренцию ему составили и заводчане.