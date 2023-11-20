Около 250 белгородцев присоединились к корпоративному забегу ОМК

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Дистанции были рассчитаны на людей с разным уровнем физической подготовки: дети бежали один километр, взрослые — два и пять на выбор. Самыми юными участниками стали трехлетние Ульяна Галицкая и Илиана Трифонова, самыми возрастным — 84-летний белгородский марафонец Иван Демонов. Хорошую конкуренцию ему составили и заводчане.
«Мне 64 года, но я не представляю своей жизни без физической активности. В молодости увлекался велоспортом, а сейчас занимаюсь в фитнес-клубе, где есть все направления: от тяжелой атлетики до плавания. О забеге я узнал от коллеги. Он выбрал дистанцию в пять километров, и я захотел его поддержать. Забег для меня стал приятным дополнением к привычным нагрузкам. Советую всем не сидеть дома и участвовать в таких прекрасных мероприятиях», — поделился своими впечатлениями сотрудник белгородского завода ОМК Игорь Панин.
Самые быстрые среди заводчан в следующем году представят завод на Московском полумарафоне.
«Мы поставили тысячи тонн металлоконструкций для строительства крупнейших стадионов страны, в числе которых, например, „Казань Арена“ и „Ростов Арена“, олимпийские объекты в Сочи. Поэтому логично, что юбилей нашего производства решили отметить таким спортивным мероприятием. Здорово, что к нам присоединилось столько горожан. Все легкоатлеты получили медали, вкусное угощение и отличное настроение. Уверен, что впереди у них еще больше личных побед и рекордов», — отметил директор производства металлоконструкций белгородского завода ОМК Дмитрий Горбань.