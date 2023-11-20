Не проедешь: на заснеженных дорогах Белгорода забуксовали автобусы

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
За ночь улицы Белгорода накрыло снегом. Мэр города Валентин Демидов ближе к семи утра сообщил, что коммунальная техника убрала сугробы с основных дорог, однако транспорту это мало помогло.
Помимо того, что на дорогах города образовались пробки и уже произошла авария с участием детей, проблемы испытывает и общественный транспорт. Белгородцы делятся видеозаписями с Telegram-каналами.
Так, на улице Есенина забуксовали два автобуса, из-за чего движение оказалось затруднено в обе стороны.
Аналогичная проблема случилась и в центре: на улице Попова автобус не смог заехать в гору. Образовалась пробка.
В Единой транспортной компании (ЕТК) сообщили о больших задержках в графиках движения автобусов и попросили учитывать этот фактор при планировании поездок.
Некоторые белгородцы успели погулять по заснеженным улицам города ещё ночью: слепили снеговика и поцеловались под снегопадом. Фотографии жители прислали редакции Бел.Ру.