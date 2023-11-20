Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Пробка на улице Есенина

Не проедешь: на заснеженных дорогах Белгорода забуксовали автобусы

20 ноября 2023, 07:01
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
Пробка на улице Есенина

Снегопад в Белгороде усложнил работу общественного транспорта

В понедельник, 20 ноября, город спрятался под сугробами. Не исключением стали и дороги: в некоторых местах образовались пробки из-за трудностей, с которыми столкнулся общественный транспорт. Видеозаписи очевидцы опубликовали в соцсетях.

За ночь улицы Белгорода накрыло снегом. Мэр города Валентин Демидов ближе к семи утра сообщил, что коммунальная техника убрала сугробы с основных дорог, однако транспорту это мало помогло.

Помимо того, что на дорогах города образовались пробки и уже произошла авария с участием детей, проблемы испытывает и общественный транспорт. Белгородцы делятся видеозаписями с Telegram-каналами.

Так, на улице Есенина забуксовали два автобуса, из-за чего движение оказалось затруднено в обе стороны.

Пробка на Есенина
Видео: Telegram-канал "Жесть Белгород"

Аналогичная проблема случилась и в центре: на улице Попова автобус не смог заехать в гору. Образовалась пробка.

В Единой транспортной компании (ЕТК) сообщили о больших задержках в графиках движения автобусов и попросили учитывать этот фактор при планировании поездок.

Некоторые белгородцы успели погулять по заснеженным улицам города ещё ночью: слепили снеговика и поцеловались под снегопадом. Фотографии жители прислали редакции Бел.Ру.

Пробка на Попова
Видео: Telegram-канал "БелПлюс"
Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Уже произошла большая авария». Гладков — о первом снеге в Белгородской областиГладков о снеге: Надеюсь, почистят не только площадь перед правительством в БелгородеПоцелуй под снегопадом: на Белгородскую область обрушилась метель
#Видео#Белгородская область#Автобус#Снегопад#Новости Белгорода#Белгород#Пробка#Александра Склярова
Подпишитесь
Город в красной зоне: где в Белгороде самые большие пробки из-за снега?
Сегодня, 07:13
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
Сегодня, 08:08
«Можете отключиться»: Гладков отчитал глав муниципалитетов за поведение на совещании
Сегодня, 07:13
Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области
Сегодня, 06:41
Сколько работников в Белгородской области получает меньше 20 тысяч рублей?
Сегодня, 08:20
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Белгородской области
Сегодня, 05:00