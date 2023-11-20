«Можете отключиться»: Гладков отчитал глав муниципалитетов за поведение на совещании

Не оставил без внимания и Алексея Дыбова, главу Валуйского горокруга, который «проговорил, наверное, с руководством федеральным, или заместитель председателя правительства или министр звонил, если звонок такой неотложный». Анна Куташова, глава Белгородского района, тоже написала несколько СМСок, за чем была замечена.