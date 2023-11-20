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Вячеслав Гладков

«Можете отключиться»: Гладков отчитал глав муниципалитетов за поведение на совещании

20 ноября 2023, 07:13
Фото: vk.com/gladkov_vv
Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области не доволен поведением чиновников на совещании

На еженедельном оперативном совещании правительства губернатор обратил внимание на то, что главы районов и округов, которые присутствовали дистанционно, занимались своими делами и не слушали.

Выделил Вячеслав Гладков главу Губкинского горокруга Михаила Лобазнова, который, по его словам, «провёл небольшую планёрку и кого-то отругал, написав пару СМСок», а также Валентина Демидова, который параллельно какое-то «совещание провёл», и главу Шебекинского горокруга Владимира Жданова, который дал несколько поручений в кадре.

Не оставил без внимания и Алексея Дыбова, главу Валуйского горокруга, который «проговорил, наверное, с руководством федеральным, или заместитель председателя правительства или министр звонил, если звонок такой неотложный». Анна Куташова, глава Белгородского района, тоже написала несколько СМСок, за чем была замечена.

Отметил губернатор и внешний вид чиновников: глава Корочанского района Николай Нестеров, по его словам, потерял галстук: «Будем понимать, что подарить на день рождения».

Гладков призвал глав муниципалитетов быть внимательнее и корректнее в своём поведении:

«Вы все на больших экранах, мы в прямом эфире. Если вы считаете, что нам заняться нечем и мы рассматриваем какие-то вопросы, которые не связаны с деятельностью органов местного самоуправления, — вы можете отключиться. Только люди задают вопросы в органы государственной власти на 90% связанные с качеством муниципального управления. А то, что я от вас вижу: даёшь поручение — дайте денег и сделайте сами, а мы останемся дома и будем заниматься непонятно чем».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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