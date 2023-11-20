Московское «Динамо» забрало победу у белгородских «львов»

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
19 ноября волейбольный клуб «Белогорье» сыграл с «Динамо» в Москве. Матч закончился не в пользу белгородцев, сообщили на официальном сайте клуба. Игра завершилась счётом 3:1 — 25:19, 23:25, 25:22, 25:21. Из-за поражения белгородцы переместились на пятое место в чемпионате.
Самыми результативными игроками у «львов» по итогам встречи стали Мохамед Аль Хачдади, Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан — волейболисты принесли команде 19,12 и 11 очков соответственно.
Следующая игра состоится 22 ноября в Новосибирске. Белгородцы встретятся с «Локомотивом».
Напомним, ранее «львы» победили казанский «Зенит». О том, как прошла игра и под каким впечатлением остались болельщики, рассказала журналист Бел.Ру.