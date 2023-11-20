Московское «Динамо» забрало победу у белгородских «львов»

«Белогорье» проиграло московскому «Динамо»

После победы над казанским «Зенитом» белгородские волейболисты встретились с московским «Динамо», но проиграли. «Львы» не выдержали давление динамовской подачи и сместились на пятое место в чемпионате, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.