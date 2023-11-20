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Фото с матча с "Динамо"

Московское «Динамо» забрало победу у белгородских «львов»

20 ноября 2023, 07:46
Фото: группа ВК "Волейбольный клуб "Белогорье""
Фото с матча с "Динамо"

«Белогорье» проиграло московскому «Динамо»

После победы над казанским «Зенитом» белгородские волейболисты встретились с московским «Динамо», но проиграли. «Львы» не выдержали давление динамовской подачи и сместились на пятое место в чемпионате, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

19 ноября волейбольный клуб «Белогорье» сыграл с «Динамо» в Москве. Матч закончился не в пользу белгородцев, сообщили на официальном сайте клуба. Игра завершилась счётом 3:1 — 25:19, 23:25, 25:22, 25:21. Из-за поражения белгородцы переместились на пятое место в чемпионате.

Самыми результативными игроками у «львов» по итогам встречи стали Мохамед Аль Хачдади, Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан — волейболисты принесли команде 19,12 и 11 очков соответственно.

Следующая игра состоится 22 ноября в Новосибирске. Белгородцы встретятся с «Локомотивом».

Напомним, ранее «львы» победили казанский «Зенит». О том, как прошла игра и под каким впечатлением остались болельщики, рассказала журналист Бел.Ру.

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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Поражение#Львы#Динамо#Белгород#Александра Склярова
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