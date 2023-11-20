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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:05

Модульбанк решил отменить ставку по эквайрингу для кофеен

Модульбанк решил отменить ставку по эквайрингу для кофеен

20 ноября 2023, 07:05
Фото: Midjourney
Растущая инфляция ставит под угрозу кофейный бизнес. Стоимость приобретаемого за рубежом кофе, расчеты за который ведутся в долларах, оказывается чрезвычайно чувствительна к колебаниям валютного курса.

Владельцам кофеен теперь приходится делать выбор: либо поднимать цены, лишаясь части клиентов из-за снижения покупательского спроса в условиях экономии, либо снижать качество товара, рискуя утратой лояльности клиентов, предпочитающих по-настоящему высококачественный кофе. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Глеб Невейкин, известный бариста и автор книги «Баристалогия», подчеркивает чувствительность посетителей кофеен, отмечая, что вкус низкокачественного кофе может сразу же почувствовать посетитель.

Чтобы помочь кофейному бизнесу, Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен, подключенных к платформе CafeStore, что позволяет предпринимателям экономить на комиссиях за безналичные платежи и значительно снижать издержки.

Хочется верить, что бизнес найдет эффективные решения, а цены в кофейнях не поднимутся настолько, чтобы любителям кофе пришлось выбирать между качеством и доступностью.

#Общество
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