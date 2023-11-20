Мэрия вновь назвала срок установки остановочного павильона на «Стадионе» в Белгороде

Напомним, что не все белгородцы ранее оценили результат работ на «Родине». Некоторых горожан возмутило, что половину остановки «отдали под магазинчик», а навес над второй половиной не защищает людей от ветра. В мэрии ответили, что замечания белгородцев учтут.