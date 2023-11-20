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Остановка

Мэрия вновь назвала срок установки остановочного павильона на «Стадионе» в Белгороде

20 ноября 2023, 15:05
Фото: 1MI
Остановка

Остановочный павильон на «Стадионе» в Белгороде пообещали открыть до 10 декабря

Отсутствие павильона на оживлённой остановке продолжает волновать горожан. Чиновники городской администрации ответили, что уже проводятся закупочные процедуры.

Жители Белгорода переживают из-за того, что на «Стадионе» до сих пор нет остановочного павильона.

«Лето под солнцем простояли, осень — под дождём. Теперь уже зима — люди стоят под открытым небом, на ветру, и снегом заметает», — пишет белгородец. Горожанин просит «прекратить издеваться» над людьми.

Мэрия в очередной раз повторила предполагаемую дату установки павильона — не позднее 10 декабря. Сейчас управление капитального строительства проводит закупочные процедуры.

Напомним, что не все белгородцы ранее оценили результат работ на «Родине». Некоторых горожан возмутило, что половину остановки «отдали под магазинчик», а навес над второй половиной не защищает людей от ветра. В мэрии ответили, что замечания белгородцев учтут.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Стадион#Мэрия#Остановка#Инна Рогова#Белгород#Павильон
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