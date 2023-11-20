Мэрия вновь назвала срок установки остановочного павильона на «Стадионе» в Белгороде

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Жители Белгорода переживают из-за того, что на «Стадионе» до сих пор нет остановочного павильона.
«Лето под солнцем простояли, осень — под дождём. Теперь уже зима — люди стоят под открытым небом, на ветру, и снегом заметает», — пишет белгородец. Горожанин просит «прекратить издеваться» над людьми.
Мэрия в очередной раз повторила предполагаемую дату установки павильона — не позднее 10 декабря. Сейчас управление капитального строительства проводит закупочные процедуры.
Напомним, что не все белгородцы ранее оценили результат работ на «Родине». Некоторых горожан возмутило, что половину остановки «отдали под магазинчик», а навес над второй половиной не защищает людей от ветра. В мэрии ответили, что замечания белгородцев учтут.