Ледяная дорога и буксующие фуры. На что жалуются белгородцы в заснеженный день?

Ещё одна жительница отметила три участка, где дороги оказались в сугробах: улица Чичерина, район ТРЦ «Мега Гринн» и Харгора. Белгородец в свою очередь пожаловался на состояние дорог на Михайловском шоссе. По его словам, там буксует фура. А по пути в Ерик и в Томаровку перекрыты дороги, отметил житель.