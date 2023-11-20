Ледяная дорога и буксующие фуры. На что жалуются белгородцы в заснеженный день?

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
На не очищенные от снега дороги пожаловались жители села Старая Безгинка Новооскольского округа и микрорайона Крылатский Алексеевского округа. Во втором населённом пункте к 15:15 никто из коммунальных служб не расчистил дорогу. Глава Алексеевского округа Алексей Калашников пообещал привести участок в микрорайоне в надлежащий вид к 18:00 сегодняшнего дня.
Одна из белгородок сообщила, что по проспекту Богдана Хмельницкого в районе домов 98-104 ледяная дорога. Из-за этого автомобили не могут проехать: дворники песком дорогу не посыпали, ступени возле подъезда тоже никто не очистил.
Ещё одна жительница отметила три участка, где дороги оказались в сугробах: улица Чичерина, район ТРЦ «Мега Гринн» и Харгора. Белгородец в свою очередь пожаловался на состояние дорог на Михайловском шоссе. По его словам, там буксует фура. А по пути в Ерик и в Томаровку перекрыты дороги, отметил житель.
На это в мэрии Белгорода жителям ответили, что коммунальщики в первую очередь расчищают подъезды к социально значимым объектам. Тем не менее власти пообещали в ближайшее время устранить проблемы на указанных жителями участках дорог.
Напомним, что за сегодняшний день в регионе случилось несколько аварий из-за снега, автобусы буксовали, а в Белгороде зафиксировали самые большие пробки.