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Инфляция 7%: Советы эксперта ВШЭ Солодкова для потенциальных покупателей недвижимости

20 ноября 2023, 11:56
Уровень годовой инфляции в России достиг отметки в 7% и вызвал озабоченность у председателя Центробанка, Эльвиры Набиуллиной, которая выразила свою точку зрения в ходе выступления перед Госдумой.

Она подчеркнула, что данную цифру нельзя рассматривать как «безвредную», и отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку только после восстановления инфляции на уровень 4%.

В интервью Pravda.ru, Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики, представил свои рекомендации по покупке недвижимости и получению ипотечных займов в данный момент. Он отметил, что в теоретическом смысле, при отсутствии индексации ставок, приобретение недвижимости имеет смысл в настоящее время, особенно если это предназначено для собственного жилья. Однако, если рассматривать недвижимость как инвестицию, ситуация становится более сложной. В нормальных экономических условиях, при повышении ставки Центрального банка, стоимость недвижимости снижается из-за увеличения затруднений в получении кредита, что, в свою очередь, уменьшает спрос на недвижимость, объяснил Солодков.

Однако эксперт подчеркнул, что на данный момент российская экономика находится в нестабильном состоянии, и показатели инфляции, по его мнению, сильно зависят от участия России в СВО (Система Внешних Оценок). Глава Центробанка выразила надежду на восстановление инфляции на уровень 4% в следующем году в соответствии с базовым сценарием. Только после этого будет возможно снижение ключевой ставки.

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