Инфляция 7%: Советы эксперта ВШЭ Солодкова для потенциальных покупателей недвижимости

В интервью Pravda.ru, Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики, представил свои рекомендации по покупке недвижимости и получению ипотечных займов в данный момент. Он отметил, что в теоретическом смысле, при отсутствии индексации ставок, приобретение недвижимости имеет смысл в настоящее время, особенно если это предназначено для собственного жилья. Однако, если рассматривать недвижимость как инвестицию, ситуация становится более сложной. В нормальных экономических условиях, при повышении ставки Центрального банка, стоимость недвижимости снижается из-за увеличения затруднений в получении кредита, что, в свою очередь, уменьшает спрос на недвижимость, объяснил Солодков.