Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Она подчеркнула, что данную цифру нельзя рассматривать как «безвредную», и отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку только после восстановления инфляции на уровень 4%.
В интервью Pravda.ru, Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики, представил свои рекомендации по покупке недвижимости и получению ипотечных займов в данный момент. Он отметил, что в теоретическом смысле, при отсутствии индексации ставок, приобретение недвижимости имеет смысл в настоящее время, особенно если это предназначено для собственного жилья. Однако, если рассматривать недвижимость как инвестицию, ситуация становится более сложной. В нормальных экономических условиях, при повышении ставки Центрального банка, стоимость недвижимости снижается из-за увеличения затруднений в получении кредита, что, в свою очередь, уменьшает спрос на недвижимость, объяснил Солодков.
Однако эксперт подчеркнул, что на данный момент российская экономика находится в нестабильном состоянии, и показатели инфляции, по его мнению, сильно зависят от участия России в СВО (Система Внешних Оценок). Глава Центробанка выразила надежду на восстановление инфляции на уровень 4% в следующем году в соответствии с базовым сценарием. Только после этого будет возможно снижение ключевой ставки.