Гладков о снеге: Надеюсь, почистят не только площадь перед правительством в Белгороде

Снег в Белгороде убирают 339 рабочих и 88 единиц техники

Сюжет Новости Белгорода

В ночь на 20 ноября на столицу региона обрушился сильный снегопад. Улицы замело, коммунальщики перешли на усиленный режим работы, сообщил мэр Валентин Демидов. Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что техники для уборки достаточно, но вместе с тем попросил сообщать, где есть проблемы с очисткой.

На Белгород 20 ноября обрушился сильный снегопад. По словам мэра Валентина Демидова, все коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. По состоянию на утро понедельника все основные дороги были расчищены, утверждает градоначальник. В Белгорблагоустройстве уточнили, что в Белгороде работает 339 человек и 88 единиц техники. Основные работы идут в том числе на улицах Щорса, Костюкова, Михайловском шоссе, Ватутина (улице и проспекте), Макаренко, Привольной, Губкина. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что техники для уборки улиц достаточно, и попросил белгородцев сообщить, где с очисткой улиц от снега есть проблемы. «Если есть какие-то проблемы, уважаемые жители, пожалуйста, обращайтесь. Я надеюсь, что очистят не только площадь перед зданием правительства Белгородской области», — подчеркнул глава региона. Согласно прогнозу Гидрометцентра, снег в Белгороде 20 ноября будет идти весь день. Мелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег Узнать подробнее Читайте также: Выпал в Прохоровке, срывался в Белгороде: в регион нерешительно приходит первый снег Зима в Белгород придёт совсем скоро? Гидрометцентр предупреждает о снеге и холодах