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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:03

Лекарства

Гендиректор белгородской организации заплатит штраф за продажу просроченных лекарств

20 ноября 2023, 12:01
Фото: 1MI
Лекарства

Белгородская прокуратура нашла просроченные лекарства

Проверку в одной из организаций провели сотрудники валуйской прокуратуры. Одни препараты были просроченными, другие хранились в неподходящих условиях. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура совместно со специалистами органа контроля провела проверку деятельности белгородского юрлица. Выявлены факты хранения отдельных лекарственных препаратов с нарушением температурного режима, а также продажа медицинских препаратов с истекшим сроком годности.

Кроме этого, в организации не следовали программе производственного контроля и не вели учёт направлений на прохождение предварительных медосмотров.

В отношении гендиректора завели дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и части 1 статьи 14.43 («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов») КоАП РФ. Должностному лицу внесли представление.

Гендиректору предстоит заплатить штраф.

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#Белгородская область#Лекарства#Прокуратура#Просрочка#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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