Гендиректор белгородской организации заплатит штраф за продажу просроченных лекарств

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Прокуратура совместно со специалистами органа контроля провела проверку деятельности белгородского юрлица. Выявлены факты хранения отдельных лекарственных препаратов с нарушением температурного режима, а также продажа медицинских препаратов с истекшим сроком годности.
Кроме этого, в организации не следовали программе производственного контроля и не вели учёт направлений на прохождение предварительных медосмотров.
В отношении гендиректора завели дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и части 1 статьи 14.43 («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов») КоАП РФ. Должностному лицу внесли представление.
Гендиректору предстоит заплатить штраф.