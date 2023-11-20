Где «Сирень», как записаться? Белгородцы мало знают о новых спортивных объектах

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков поручил провести ВКС с главами и руководителями спортивных учреждений. Он также отметил, что на сайтах организаций должны появиться данные о тренерах и объёмах средств, которые были вложены при строительстве объектов.

По словам Гладкова, при открытии Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» в Белгороде власти уделили недостаточное внимание информированию населения о работе объекта. Открыли большой центр «Сирень» для себя. Никто не занимается, жители Белгорода не могут понять, где он находится. Поэтому на пустом месте возникает негатив, которого хотелось бы, чтобы не было. Вячеслав Гладков Как отметила региональный министр спорта Наталья Жигалова, за неделю ведомство провело анализ запросов населения. Для каждого структурного подразделения создали отдельный сайт, на котором можно получить информацию как о работе учреждения, так и записаться в группы, которые осуществляют деятельность на базе спортивных объектов. Также есть официальный сайт спортивной школы, где объединена информация по всем 28 объектам, где можно записаться в каждую секцию. А ещё записаться можно через «Госуслуги». Кроме этого, два объекта спортивной школы №1 вывели в отдельные структурные подразделения, а центр адаптивных видов спорта «Вершина» — это отдельное юрлицо, которое имеет свой сайт и группы в соцсетях. Работа интернет-сайтов должна быть раньше открытия объектов. Разместите информацию, как проходила стройка, какие объёмы средств были вложены, кто тренеры, какие звания, каких успехов достигли воспитанники, когда открытие и т. д. Людям это важно. А когда происходит одномоментно, людям непонятно. Информации нет, и вместо позитива получается негатив. Вячеслав Гладков По итогам губернатор поручил провести ВКС с главами муниципалитетов и руководителями спортивных учреждений. Нападающий сборной ДНР по баскетболу на колясках мотивирует здоровых друзей на спорт Узнать подробнее Читайте также: «Нас выдавливают из ФОКа»: юным гандболистам не дают заниматься спортом Нападающий сборной ДНР по баскетболу на колясках мотивирует здоровых друзей на спорт Горный бег и плавание: белгородцы стали лучшими на соревнованиях в своём виде спорта