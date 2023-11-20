Буцаев: РЭО опубликовал альбом техрешений по обращению с отходами в промышленности

В 2021 году Российский экологический оператор опубликовал новый альбом для отрасли обращения с отходами производства и потребления. В нем содержатся примеры качественного отечественного оборудования и доступных решений в сфере ТКО. Информация из альбома активно используется исполнительными органами власти субъектов РФ и инвесторами при планировании проектов по обращению с отходами. В РЭО уверены, что недавно опубликованный альбом типовых технических решений по обращению с отходами в промышленности будет также положительно оценен заинтересованными лицами и будет способствовать повышению осведомленности организаций в использовании вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.