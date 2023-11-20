Буцаев: РЭО опубликовал альбом техрешений по обращению с отходами в промышленности

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Издание 56orb.ru сообщает, что альбом включает в себя примеры реально действующих производств, которые успешно утилизируют вторичные ресурсы и используют их для создания новой продукции. Он также демонстрирует эффективные методы работы с вторичными сырьевыми материалами. Ранее Российский экологический оператор уже разработал альбом с решениями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
В 2021 году Российский экологический оператор опубликовал новый альбом для отрасли обращения с отходами производства и потребления. В нем содержатся примеры качественного отечественного оборудования и доступных решений в сфере ТКО. Информация из альбома активно используется исполнительными органами власти субъектов РФ и инвесторами при планировании проектов по обращению с отходами. В РЭО уверены, что недавно опубликованный альбом типовых технических решений по обращению с отходами в промышленности будет также положительно оценен заинтересованными лицами и будет способствовать повышению осведомленности организаций в использовании вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
РЭО собрал типовые технические решения по обращению с отходами в отраслях металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, а также электронной промышленности и микроэлектроники. В альбоме представлены 25 уже реализованных проектов по использованию вторичного сырья и ресурсов, а также 3 проекта, которые находятся на стадии проектирования.
Директор по технологиям Российского экологического оператора Олег Шияновский отметил, что альбом подробно описывает принципы технологических схем объектов по утилизации вторичных ресурсов, места их реализации, какую продукцию они производят и какое вторичное сырье используют в технологическом процессе.
Альбом типовых технических решений был разработан Российским экологическим оператором совместно с Минпромторгом России в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». При этом стоит отметить, что сам альбом соответствует принципам экономики замкнутого цикла.