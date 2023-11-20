Белгородка стала лучшим добровольцем в России в этом году

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Ученица старооскольского лицея №3 стала победительницей Всероссийского конкурса «Ученик года — 2023». Белгородка заняла первое место в номинации «Доброволец года».
Анастасия Колодько является участницей волонтёрского движения #МыВместе, а также областного детского проекта «Время 31-х». К конкурсу девушку подготовила заместитель директора Анна Жданова.
Всего в соревнованиях участвовали 150 школьников со всей страны. Каждый из них боролся за звания лучших в семи номинациях.
Напомним, что во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2023» Белгородскую область представит учитель изобразительного искусства школы №16 в Белгороде Яна Демьянова.