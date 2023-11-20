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Анастасия Колодько

Белгородка стала лучшим добровольцем в России в этом году

20 ноября 2023, 08:50
Фото: Министерство образования Белгородской области
Анастасия Колодько

Белгородская школьница победила в конкурсе «Ученик года»

В Саратове ранее состоялся Всероссийский конкурс «Ученик года — 2023». В одной из семи номинаций победила белгородка — волонтёр Анастасия Колодько. Она стала «Добровольцем года», сообщает региональное министерство образования.

Ученица старооскольского лицея №3 стала победительницей Всероссийского конкурса «Ученик года — 2023». Белгородка заняла первое место в номинации «Доброволец года».

Анастасия Колодько является участницей волонтёрского движения #МыВместе, а также областного детского проекта «Время 31-х». К конкурсу девушку подготовила заместитель директора Анна Жданова.

Всего в соревнованиях участвовали 150 школьников со всей страны. Каждый из них боролся за звания лучших в семи номинациях.

Напомним, что во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2023» Белгородскую область представит учитель изобразительного искусства школы №16 в Белгороде Яна Демьянова.

Анастасия КолодькоАнастасия Колодько
Анастасия КолодькоАнастасия Колодько
Анастасия Колодько
Фото: Министерство образования Белгородской области
Кто из педагогов представит Белгородскую область во Всероссийском конкурсе?
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#Белгородская область#Старый Оскол#Победа#Всероссийский конкурс#Белгород#Доброволец года#Александра Склярова
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