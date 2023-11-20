Белгородэнерго увеличило мощность школы в Белгородском районе

Школа «Формула успеха» рассчитана на 1100 учащихся. Она имеет шесть корпусов, спортивный и актовый залы, бассейны, библиотеку и столовую, а также лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Смонтированы противопожарная сигнализация, системы дымоудаления, кондиционирования и вентиляции. На ее территории оборудованы стадион, две спортивные площадки и велопарковка.