Шквалистый ветер и метель: в регионе ожидаются опасные погодные явления

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму ожидаются осадки, шквалистый ветер и грозы. Глубокий циклон приблизится к Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областям.
Ветер может достигнуть 18 м/с, а высота снега — до 10 сантиметров. В этих регионах ожидается метель и снежные заносы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.