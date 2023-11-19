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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Заснеженная дорога

Шквалистый ветер и метель: в регионе ожидаются опасные погодные явления

19 ноября 2023, 13:43
Фото: 1MI
Заснеженная дорога

В Белгородской области может выпасть снег высотой до 10 сантиметров

Белгородская область — один из 15 регионов, где в ближайшие дни синоптики обещают сильный снег, ветер и даже грозы.
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Погода

В Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму ожидаются осадки, шквалистый ветер и грозы. Глубокий циклон приблизится к Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областям.

Ветер может достигнуть 18 м/с, а высота снега — до 10 сантиметров. В этих регионах ожидается метель и снежные заносы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Пока что в Белгород пришёл только первый снег в виде мелкой крупы. Днём ранее снегопад прошёл в Прохоровке и Строителе. На ближайшую неделю синоптики обещают снижение температуры до -10-13 °C к четвергу и снег с дождём.

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#Погода#Снег#Снегопад#Ветер#Белгород#Снежные заносы#Екатерина Никулина
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