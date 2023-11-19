Ракетой «Точка-У» ударили по посёлку в Белгородской области

В Белгородском районе из артиллерии шесть раз обстреляли село Красный Хутор — последствий нет, и восемь раз село Щетиновка. Также по последнему селу с беспилотников сбросили два взрывных устройства. Никто не пострадал, повреждения получили два трактора.



В Волоконовском районе обстреляли хутор Старый — восемь миномётных и 20 гранатомётных снарядов. При этом нет пострадавших и разрушений.



Грайворонский горокруг атаковал украинский дрон-камикадзе. Повреждён инфраструктурный объект связи, пострадали двое мужчин — с осколочными ранениями ног их доставили горбольницу №2 Белгорода. Другой дрон-камикадзе атаковал село Сподарюшино, по которому также прилетело шесть миномётных снарядов. Пострадавших и повреждений нет.