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Обстрел

Ракетой «Точка-У» ударили по посёлку в Белгородской области

19 ноября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли три района и округ в Белгородской области

По оперативной информации от губернатора, за сутки регион обстреляли 51 раз. Пострадали Белгородский, Волоконовский и Ровеньской районы, а также Грайворонский горокруг. Есть двое пострадавших.
Сюжет
Обстрел

В Белгородском районе из артиллерии шесть раз обстреляли село Красный Хутор — последствий нет, и восемь раз село Щетиновка. Также по последнему селу с беспилотников сбросили два взрывных устройства. Никто не пострадал, повреждения получили два трактора.

В Волоконовском районе обстреляли хутор Старый — восемь миномётных и 20 гранатомётных снарядов. При этом нет пострадавших и разрушений.

Грайворонский горокруг атаковал украинский дрон-камикадзе. Повреждён инфраструктурный объект связи, пострадали двое мужчин — с осколочными ранениями ног их доставили горбольницу №2 Белгорода. Другой дрон-камикадзе атаковал село Сподарюшино, по которому также прилетело шесть миномётных снарядов. Пострадавших и повреждений нет.

По посёлку Ровеньки ВСУ выпустили ракету «Точка-У». В результате повреждены семь частных домов, три авто, одно предприятие и ЛЭП. Пострадавших среди жителей нет.

Напомним, за прошлые сутки украинская армия ударила по региону немногим меньше — 50 раз. По Новой Таволжанке выпустили противотанковую управляемую ракету. Пострадавших среди мирных жителей районов и округов не было.

По Белгородской области ударили противотанковой управляемой ракетой
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