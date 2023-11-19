Первый снег в Белгороде, обстрелы приграничья и фуршеты для мэрии: итоги воскресенья

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За 18 ноября ВСУ обстреляли Белгородскую область 51 раз. Под огнём оказались Белгородский, Волоконовский и Ровеньской районы, а также Грайворонский горокруг.
По Белгородскому району били из артиллерии и сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Под обстрелом были Красный Хутор и Щетиновка. Из последствий — повреждены только два трактора.
28 раз со стороны Украины прилетело по хутору Старый Волоконовского района — стреляли из миномётов и гранатомётов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. А в Грайворонском горокруге, который атаковали дроны-камикадзе, ранило двух мужчин — их доставили в белгородскую больницу.
Ракетой «Точка-У» ударили по посёлку Ровеньки. Повреждены семь частных домов, три авто, одно предприятие и линия электропередач. Из жителей никто не пострадал.
Мэрия Белгорода ищет подрядчика, который будет организовывать до 27 декабря фуршеты по заявкам. Исполнитель должен будет подготовить всё необходимое в рамках оказания услуги общественного питания на праздничных мероприятиях минимум для 919 участников.
По данным сайта госзакупок, среди требований администрации к качеству услуг: белые тканные скатерти на столах, качественная посуда из одного набора, официанты, одетые в одинаковую униформу по дресс-коду, с медкнижками и знающие правила делового этикета.
Меню фуршета включает безалкогольные напитки — чай разных видов, зерновой кофе, капучино, морс и воду, а также спиртные напитки — игристое вино «Абрау Дюрсо» и коньяк «Арарат» с не менее чем трёхлетней выдержкой. Будут и холодные закуски с десертами: канапе и мини-брускеты разных видов, а также заварные пирожные, корзинки с заварным кремом и фруктами и слоеные пирожные.
Организатора фуршетов определят после 21 ноября. Для каких конкретно праздников — в контракте не указали.
Сегодня в Белгороде пошёл первый снег — мелкий, робкий, похожий на репетицию того, что ожидает город и область в ближайшие дни. А синоптики тем временем прогнозируют обильные снегопады и температуру до -10-13 °C на грядущей неделе.
А по данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда Белгородская область станет одним из 15 регионов, где ожидаются опасные погодные явления в виде метели, шквалистого ветра до 18 м/с, заносов и даже гроз.