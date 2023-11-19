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Снег

Первый снег в Белгороде, обстрелы приграничья и фуршеты для мэрии: итоги воскресенья

19 ноября 2023, 16:00
Фото: 1MI
Снег
ВСУ выпустили по белгородскому посёлку ракету «Точка-У», регион обстреляли 51 раз за сутки, в Белгороде выпал первый снег, а мэрия областного центра создала закупку на организацию фуршетов за 892 тысячи рублей. Подробнее — в итогах дня от Бел.Ру.

По региону ударили «Точкой-У»

За 18 ноября ВСУ обстреляли Белгородскую область 51 раз. Под огнём оказались Белгородский, Волоконовский и Ровеньской районы, а также Грайворонский горокруг.

По Белгородскому району били из артиллерии и сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Под обстрелом были Красный Хутор и Щетиновка. Из последствий — повреждены только два трактора.

28 раз со стороны Украины прилетело по хутору Старый Волоконовского района — стреляли из миномётов и гранатомётов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. А в Грайворонском горокруге, который атаковали дроны-камикадзе, ранило двух мужчин — их доставили в белгородскую больницу.

Ракетой «Точка-У» ударили по посёлку Ровеньки. Повреждены семь частных домов, три авто, одно предприятие и линия электропередач. Из жителей никто не пострадал.

Ракетой «Точка-У» ударили по посёлку в Белгородской области
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Белые скатерти, игристые вина

Мэрия Белгорода ищет подрядчика, который будет организовывать до 27 декабря фуршеты по заявкам. Исполнитель должен будет подготовить всё необходимое в рамках оказания услуги общественного питания на праздничных мероприятиях минимум для 919 участников.

По данным сайта госзакупок, среди требований администрации к качеству услуг: белые тканные скатерти на столах, качественная посуда из одного набора, официанты, одетые в одинаковую униформу по дресс-коду, с медкнижками и знающие правила делового этикета.

Меню фуршета включает безалкогольные напитки — чай разных видов, зерновой кофе, капучино, морс и воду, а также спиртные напитки — игристое вино «Абрау Дюрсо» и коньяк «Арарат» с не менее чем трёхлетней выдержкой. Будут и холодные закуски с десертами: канапе и мини-брускеты разных видов, а также заварные пирожные, корзинки с заварным кремом и фруктами и слоеные пирожные.

Организатора фуршетов определят после 21 ноября. Для каких конкретно праздников — в контракте не указали.

Креветки, коньяк и шампанское: мэрия Белгорода ищет организатора праздничных фуршетов
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От первого снега до заносов

Сегодня в Белгороде пошёл первый снег — мелкий, робкий, похожий на репетицию того, что ожидает город и область в ближайшие дни. А синоптики тем временем прогнозируют обильные снегопады и температуру до -10-13 °C на грядущей неделе.

А по данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда Белгородская область станет одним из 15 регионов, где ожидаются опасные погодные явления в виде метели, шквалистого ветра до 18 м/с, заносов и даже гроз.

Мелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег
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