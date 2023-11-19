Первый снег в Белгороде, обстрелы приграничья и фуршеты для мэрии: итоги воскресенья

Меню фуршета включает безалкогольные напитки — чай разных видов, зерновой кофе, капучино, морс и воду, а также спиртные напитки — игристое вино «Абрау Дюрсо» и коньяк «Арарат» с не менее чем трёхлетней выдержкой. Будут и холодные закуски с десертами: канапе и мини-брускеты разных видов, а также заварные пирожные, корзинки с заварным кремом и фруктами и слоеные пирожные.