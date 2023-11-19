Мелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег

Первый снегопад в регионе пришёлся на Прохоровку и Строитель вчера. В областной столице его ожидали то 18 ноября, то в ночь на 20-е. Но погода как всегда живёт по своим законам, и вот, хотя пока и мелкий, редкий, но уже подводящий к новогоднему настроению снег дошёл до Белгорода сегодня.