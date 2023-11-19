Мелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Первый снегопад в регионе пришёлся на Прохоровку и Строитель вчера. В областной столице его ожидали то 18 ноября, то в ночь на 20-е. Но погода как всегда живёт по своим законам, и вот, хотя пока и мелкий, редкий, но уже подводящий к новогоднему настроению снег дошёл до Белгорода сегодня.
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в виде снега, а под вечер и снега с дождём стоит ожидать белгородцам уже в понедельник. И в течение следующей недели температура будет всё больше уходить в минус, хотя уже в пятницу стоит снова ожидать до +4 °C. Также по прогнозу ожидаются сильные порывы ветра до 12 м/с.