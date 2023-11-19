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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Снег

Мелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег

19 ноября 2023, 12:43
Фото: 1MI
Снег

В Белгороде пошёл первый снег

19 ноября в областной центр пришёл первый небольшой снегопад. Свежее видео из Белгорода — в материале.
Сюжет
Погода

Первый снегопад в регионе пришёлся на Прохоровку и Строитель вчера. В областной столице его ожидали то 18 ноября, то в ночь на 20-е. Но погода как всегда живёт по своим законам, и вот, хотя пока и мелкий, редкий, но уже подводящий к новогоднему настроению снег дошёл до Белгорода сегодня.

По прогнозам синоптиков, обильных осадков в виде снега, а под вечер и снега с дождём стоит ожидать белгородцам уже в понедельник. И в течение следующей недели температура будет всё больше уходить в минус, хотя уже в пятницу стоит снова ожидать до +4 °C. Также по прогнозу ожидаются сильные порывы ветра до 12 м/с.

Снег в Белгороде
Видео: Bel.ru
Выпал в Прохоровке, срывался в Белгороде: в регион нерешительно приходит первый снег
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#Видео#Погода#Снег#Снегопад#Новости Белгорода#Холод#Белгород#Екатерина Никулина
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