Креветки, коньяк и шампанское: мэрия Белгорода ищет организатора праздничных фуршетов

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Мэрия Белгорода разместила закупку, согласно которой исполнитель должен будет оказать услуги общественного питания на праздничных мероприятиях (каких именно — не уточняется). Задачи подрядчика — подготовить персонал, мебель, организовать оформление и сервировку столов, приготовить блюда по расчётному меню.
Среди требований — возможность одновременного обслуживания не менее 919 человек. Столы, предназначенные для участников мероприятия, должны накрыть белой тканной скатертью в пол, посуда должна быть качественной и из одного набора, одноразовая не допускается. По залу расставят фуршетные линии для блюд и напитков. Персонал, в том числе официанты, тоже должны быть одеты одинаково и по дресс-коду, а также иметь при себе медкнижку и знать правила делового этикета.
Меню фуршета должно включать в себя холодные закуски и десерты: канапе («Греческое», мясное, сырное с фруктами, фруктовое, из морепродуктов с креветкой и томатным соусом), мини-брускеты мясные, сырные с овощами и рыбные, а также заварные пирожные, корзинки с заварным кремом и фруктами и слоеные пирожные с творожным мягким сыром и соусом из базелика.
Из безалкогольных напитков участникам мероприятия предложат чай разных видов, зерновой кофе, капучино, морс и воду. Спиртные напитки будут двух видов — игристое вино «Абрау Дюрсо» и коньяк «Арарат» с не менее чем трёхлетней выдержкой.
В описании закупки также есть второе расчётное меню, которое включает всего один вид канапе, мандарины, конфеты, сок и игристое вино.
Предоставить услуги исполнитель должен с момента заключения контракта и до 27 декабря по заявкам заказчика. В какие конкретно даты пройдут мероприятия и чему посвящены — не указано. Подрядчика определят после 21 ноября.
Напомним, этим летом мэрия Белгорода отменила определение исполнителя услуг общественного питания, который должен был организовать фуршеты ко Дню города.