Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Праздничный стол

Креветки, коньяк и шампанское: мэрия Белгорода ищет организатора праздничных фуршетов

19 ноября 2023, 11:20
Фото: Midjourney
Праздничный стол

В Белгороде проведут мероприятия с фуршетом за 892 тысячи рублей

По данным сайта госзакупок, администрация областного центра ищет исполнителя, который по заявкам подготовит выездные фуршеты для «общегородских праздничных мероприятий».

Мэрия Белгорода разместила закупку, согласно которой исполнитель должен будет оказать услуги общественного питания на праздничных мероприятиях (каких именно — не уточняется). Задачи подрядчика — подготовить персонал, мебель, организовать оформление и сервировку столов, приготовить блюда по расчётному меню.

Среди требований — возможность одновременного обслуживания не менее 919 человек. Столы, предназначенные для участников мероприятия, должны накрыть белой тканной скатертью в пол, посуда должна быть качественной и из одного набора, одноразовая не допускается. По залу расставят фуршетные линии для блюд и напитков. Персонал, в том числе официанты, тоже должны быть одеты одинаково и по дресс-коду, а также иметь при себе медкнижку и знать правила делового этикета.

Меню фуршета должно включать в себя холодные закуски и десерты: канапе («Греческое», мясное, сырное с фруктами, фруктовое, из морепродуктов с креветкой и томатным соусом), мини-брускеты мясные, сырные с овощами и рыбные, а также заварные пирожные, корзинки с заварным кремом и фруктами и слоеные пирожные с творожным мягким сыром и соусом из базелика.

Из безалкогольных напитков участникам мероприятия предложат чай разных видов, зерновой кофе, капучино, морс и воду. Спиртные напитки будут двух видов — игристое вино «Абрау Дюрсо» и коньяк «Арарат» с не менее чем трёхлетней выдержкой.

В описании закупки также есть второе расчётное меню, которое включает всего один вид канапе, мандарины, конфеты, сок и игристое вино.

Предоставить услуги исполнитель должен с момента заключения контракта и до 27 декабря по заявкам заказчика. В какие конкретно даты пройдут мероприятия и чему посвящены — не указано. Подрядчика определят после 21 ноября.

Напомним, этим летом мэрия Белгорода отменила определение исполнителя услуг общественного питания, который должен был организовать фуршеты ко Дню города.

Читайте также:
Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?Покрыть дефицит: Белгород берёт кредит на 600 млн рублейМэрия Белгорода требует 1,5 млн рублей с таможни за аренду
#Госзакупки#Эксклюзив#Еда#Мэрия#Закупки#Белгород#Екатерина Никулина#Фуршет
Подпишитесь
Ракетой «Точка-У» ударили по посёлку в Белгородской области
Сегодня, 08:40
Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области: повреждено три дома
Сегодня, 05:35
Мэрия Белгорода требует 1,5 млн рублей с таможни за аренду
Сегодня, 10:21
Мелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег
Сегодня, 12:43
Шквалистый ветер и метель: в регионе ожидаются опасные погодные явления
Сегодня, 13:43