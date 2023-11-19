Креветки, коньяк и шампанское: мэрия Белгорода ищет организатора праздничных фуршетов

Среди требований — возможность одновременного обслуживания не менее 919 человек. Столы, предназначенные для участников мероприятия, должны накрыть белой тканной скатертью в пол, посуда должна быть качественной и из одного набора, одноразовая не допускается. По залу расставят фуршетные линии для блюд и напитков. Персонал, в том числе официанты, тоже должны быть одеты одинаково и по дресс-коду, а также иметь при себе медкнижку и знать правила делового этикета.