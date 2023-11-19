Более четырёх тысяч пьяных водителей отстранили от управления в Белгородской области

В Госавтоинспеции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрена административная ответственность: лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. При повторном вождении в нетрезвом состоянии грозит уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.