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Авто

Более четырёх тысяч пьяных водителей отстранили от управления в Белгородской области

19 ноября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Авто

В Белгородской области за 10 месяцев произошло 77 ДТП с нетрезвыми водителями

За первые 10 месяцев этого года госавтоинспекторы региона отстранили от управления транспортом четыре тысячи водителей с признаками алкогольного опьянения. Среди них те, кто отказался от медицинского освидетельствования, сообщили в УМВД.
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ДТП

За указанный период в Белгородской области произошло 77 ДТП по вине нетрезвых водителей. В авариях погибло 18 человек и ещё 86 получили ранения.

В Госавтоинспеции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрена административная ответственность: лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. При повторном вождении в нетрезвом состоянии грозит уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.

Напомним, на конец сентября в пьяных ДТП в области погибли девять человек, всего таких происшествий было 56. Ещё 70 человек в них получили ранения.

Вчера в МЧС сообщили о тройном ДТП: в пятницу в Белгороде столкнулись Toyota Camry, «Лада Калина» и Porsche Cayenne. Известно об одном пострадавшем.

В Белгороде в ДТП попали Porsche, Toyota и «Калина». МЧС сообщает о пострадавшем
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#Белгородская область#ДТП#Аварии#Госавтоинспекция#Пьяные водители#Нетрезвые водители#Белгород#Екатерина Никулина
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