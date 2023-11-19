Более четырёх тысяч пьяных водителей отстранили от управления в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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За указанный период в Белгородской области произошло 77 ДТП по вине нетрезвых водителей. В авариях погибло 18 человек и ещё 86 получили ранения.
В Госавтоинспеции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрена административная ответственность: лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. При повторном вождении в нетрезвом состоянии грозит уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.
Напомним, на конец сентября в пьяных ДТП в области погибли девять человек, всего таких происшествий было 56. Ещё 70 человек в них получили ранения.
Вчера в МЧС сообщили о тройном ДТП: в пятницу в Белгороде столкнулись Toyota Camry, «Лада Калина» и Porsche Cayenne. Известно об одном пострадавшем.