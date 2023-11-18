В Белгороде в ДТП попали Porsche, Toyota и «Калина». МЧС сообщает о пострадавшем

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
На пересечении улицы Славянской и проспекта Ватутина в Белгороде вечером 17 ноября произошло тройное ДТП. Столкнулись Toyota Camry, «Лада Калина» и Porsche Cayenne. Информация об аварии поступила в МЧС в 20:26.
Как сообщают авторы проекта Belgorod.Camera, водитель Toyota хотел успеть проскочить на красный сигнал светофора. В итоге иномарка задела отечественное авто, а после столкнулась с Porsche.
Подробностей об аварии от Госавтоинспекции на момент написания заметки не было. МЧС сообщает, что есть пострадавший.
Ранее региональные власти поручили разобраться с аварийностью в Старооскольском горокруге. Здесь с начала года произошло 59 наездов на пешеходов. Погибли десять человек, 52 ранены.