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Тройное ДТП в Белгороде

В Белгороде в ДТП попали Porsche, Toyota и «Калина». МЧС сообщает о пострадавшем

18 ноября 2023, 08:43
Фото: Telegram-канал "Белгород № 1"
Тройное ДТП в Белгороде

В тройном ДТП в Белгороде пострадал человек

Авария произошла минувшим вечером на Харгоре. Судя по кадрам с места происшествия, водитель Toyota хотел проскочить на красный, но в итоге задел отечественное авто и столкнулся с Porsche. Подробности сообщает МЧС.

На пересечении улицы Славянской и проспекта Ватутина в Белгороде вечером 17 ноября произошло тройное ДТП. Столкнулись Toyota Camry, «Лада Калина» и Porsche Cayenne. Информация об аварии поступила в МЧС в 20:26.

Как сообщают авторы проекта Belgorod.Camera, водитель Toyota хотел успеть проскочить на красный сигнал светофора. В итоге иномарка задела отечественное авто, а после столкнулась с Porsche.

Подробностей об аварии от Госавтоинспекции на момент написания заметки не было. МЧС сообщает, что есть пострадавший.

Ранее региональные власти поручили разобраться с аварийностью в Старооскольском горокруге. Здесь с начала года произошло 59 наездов на пешеходов. Погибли десять человек, 52 ранены.

Тройное ДТП в Белгороде Тройное ДТП в Белгороде
Тройное ДТП в Белгороде Тройное ДТП в Белгороде
Тройное ДТП в Белгороде Тройное ДТП в Белгороде
Тройное ДТП в Белгороде
Фото: Telegram-канал "Белгород № 1"
Тройное ДТП в Белгороде
Видео: Telegram-канал "Белгород № 1"
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