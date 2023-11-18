С благодарностью от белгородцев: бойцам ПВО передали передвижные бани

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Бойцы ПВО получили бытовки и передвижные бани. Их военнослужащим передали от белгородцев с «огромными словами благодарности за службу», сообщил глава региона.
Бытовки полностью укомплектованы. Одна из них передвижная, вторая — стационарная. Помимо этого, бойцам передали автономные радиостанции, генераторы, насосные станции водоснабжения, стройматериалы, маскировочные сети. Привезли бойцам и письма от жителей региона.
В Белгороде, напомним, планировалось открыть сквер в честь военнослужащих противовоздушной обороны. Горожане предложили использовать для этого участок на улице Королёва. Однако в мэрии заявили, что разбить сквер там невозможно из-за проходящих коммуникаций. Чиновники обещали найти другое место, но его до сих пор не подобрали.