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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Баня

С благодарностью от белгородцев: бойцам ПВО передали передвижные бани

18 ноября 2023, 12:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Баня

Военнослужащим привезли гуманитарную помощь от белгородцев

Бани и бытовки полностью укомплектованы. Помимо этого, военные получили генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Бойцы ПВО получили бытовки и передвижные бани. Их военнослужащим передали от белгородцев с «огромными словами благодарности за службу», сообщил глава региона.

Бытовки полностью укомплектованы. Одна из них передвижная, вторая — стационарная. Помимо этого, бойцам передали автономные радиостанции, генераторы, насосные станции водоснабжения, стройматериалы, маскировочные сети. Привезли бойцам и письма от жителей региона.

В Белгороде, напомним, планировалось открыть сквер в честь военнослужащих противовоздушной обороны. Горожане предложили использовать для этого участок на улице Королёва. Однако в мэрии заявили, что разбить сквер там невозможно из-за проходящих коммуникаций. Чиновники обещали найти другое место, но его до сих пор не подобрали.

Помощь бойцам ПВО Помощь бойцам ПВО
Помощь бойцам ПВО Помощь бойцам ПВО
Помощь бойцам ПВО Помощь бойцам ПВО
Помощь бойцам ПВО Помощь бойцам ПВО
Помощь бойцам ПВО Помощь бойцам ПВО
Помощь бойцам ПВО Помощь бойцам ПВО
Помощь бойцам ПВО
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Пво#Бойцы#Баня#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Бытовка
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