С благодарностью от белгородцев: бойцам ПВО передали передвижные бани

В Белгороде, напомним, планировалось открыть сквер в честь военнослужащих противовоздушной обороны. Горожане предложили использовать для этого участок на улице Королёва. Однако в мэрии заявили, что разбить сквер там невозможно из-за проходящих коммуникаций. Чиновники обещали найти другое место, но его до сих пор не подобрали.