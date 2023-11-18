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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Старые шины

Куда в Белгороде сдать старые автомобильные покрышки?

18 ноября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Старые шины

Мэрия назвала два адреса пунктов приёма шин в Белгороде

Оба пункта работают на Харьковской горе. Старые шины примет Белгорблагоустройство, напоминает мэрия.

Белгородцев просят не выбрасывать прохудившиеся летние шины, а сдать их в пункты приёма Белгорблагоустройства. Работают они по двум адресам — на улице Губкина, 3 и на Автомобилистов, 4.

Напомним, что старые покрышки токсичны, поэтому их не стоит просто оставлять на мусорных площадках. Лучше отдать их на переработку.

Ранее стало известно, что в Белгороде могут открыть третий пункт приёма автомобильных шин. Его планируют построить в районе улиц Студенческой и Корочанской.

Водителям напоминают о том, что пора заменить летний комплект шин на зимний. В ночное время в Белгороде уже закрепились заморозки. Минусовая температура днём ожидается и с начала следующей недели — с 20 ноября. К тому же, возможен снег.

Ранее журналисты подсчитали, в какую сумму белгородцам обойдётся зимняя резина.

Зима близко: во сколько обойдётся зимняя резина белгородцам в 2023 году
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#Город#Белгородская область#Пункт приёма#Новости Белгорода#Зимняя резина#Инна Рогова#Белгород#Шины#Покрышки#Старые шины
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