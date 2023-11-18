Куда в Белгороде сдать старые автомобильные покрышки?

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Белгородцев просят не выбрасывать прохудившиеся летние шины, а сдать их в пункты приёма Белгорблагоустройства. Работают они по двум адресам — на улице Губкина, 3 и на Автомобилистов, 4.
Напомним, что старые покрышки токсичны, поэтому их не стоит просто оставлять на мусорных площадках. Лучше отдать их на переработку.
Ранее стало известно, что в Белгороде могут открыть третий пункт приёма автомобильных шин. Его планируют построить в районе улиц Студенческой и Корочанской.
Водителям напоминают о том, что пора заменить летний комплект шин на зимний. В ночное время в Белгороде уже закрепились заморозки. Минусовая температура днём ожидается и с начала следующей недели — с 20 ноября. К тому же, возможен снег.
Ранее журналисты подсчитали, в какую сумму белгородцам обойдётся зимняя резина.