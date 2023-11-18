Белгородцам с затапливаемых улиц пообещали починить дороги к 10 декабря

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В Белгороде накануне прошла встреча чиновников и жителей улиц Донецкая и Пушкарная. Горожанам пообещали, что в ближайшее время водоканал прочистит КНС-9, чтобы избежать в будущем затоплений.
Замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк заверил, что к концу месяца основную часть дорог, тротуаров и подъездов к домам починят. К благоустройству рабочие должны приступить уже в следующий вторник, 21 ноября.
К первоначальному виду улицы приведут к 10 декабря, сообщил Довгалюк.
Жители Донецкой и Пушкарной ранее не раз жаловались, что улицы затапливает канализационными стоками и что им приходится «жить в этой вони». Причину подтоплений ранее назвало региональное министерство ЖКХ.