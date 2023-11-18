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Работы на улицах Донецкой и Пушкарной

Белгородцам с затапливаемых улиц пообещали починить дороги к 10 декабря

18 ноября 2023, 15:35
Фото: страница Сергея Довгалюка в соцсети
Работы на улицах Донецкой и Пушкарной

Власти вновь встретились с белгородцами с улиц Донецкая и Пушкарная

Именно к 10 декабря Донецкую и Пушкарную улицы планируют вернуть к «первоначальному виду». В ближайшее время сотрудники водоканала прочистят канализационную станцию, сообщил замгубернатора Сергей Довгалюк. Ранее белгородцы неоднократно жаловались на подтопления.
Сюжет
Дороги

В Белгороде накануне прошла встреча чиновников и жителей улиц Донецкая и Пушкарная. Горожанам пообещали, что в ближайшее время водоканал прочистит КНС-9, чтобы избежать в будущем затоплений.

Замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк заверил, что к концу месяца основную часть дорог, тротуаров и подъездов к домам починят. К благоустройству рабочие должны приступить уже в следующий вторник, 21 ноября.

К первоначальному виду улицы приведут к 10 декабря, сообщил Довгалюк.

Жители Донецкой и Пушкарной ранее не раз жаловались, что улицы затапливает канализационными стоками и что им приходится «жить в этой вони». Причину подтоплений ранее назвало региональное министерство ЖКХ.

Кто виноват, что Донецкую и Пушкарную в Белгороде затапливает фекальными стоками?
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Дороги#Канализация#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Сергей Довгалюк#Подтопления
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