Белгородские власти возьмутся за самовольно построенные гаражи

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Губернатор Вячеслав Гладков внёс в областную думу законопроект, касающийся гаражей, не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Согласно документу, поиском и сбором информации о таких объектах предлагают заняться органам местного самоуправления.
Чиновникам в районах и горокругах необходимо сформировать перечень гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Для этого им предлагается осмотреть земельные участки, занятые гаражами, пообщаться с председателями гаражным кооперативов, при необходимости направить запросы в органы госвласти.
После этого информацию о выявленных гаражах нужно опубликовать в местных СМИ и на сайтах администраций, говорится в законопроекте. Должны быть опубликованы кадастровый номер такого гаража либо его адрес, сведения о лице, использующем гараж (без указания персональных данных).
При этом в законопроекте указано, что гражданам необходимо оказать содействие в приобретении прав на гаражи и земельные участки под ними. Для этого рекомендуется провести рабочие встречи или консультации (письменные или устные).
Добавим, что речь идёт именно о проекте закона. Депутаты могут рассмотреть его на ближайшем заседании областной думы.