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Гаражи

Белгородские власти возьмутся за самовольно построенные гаражи

18 ноября 2023, 08:02
Фото: 1MI
Гаражи

Гладков внёс законопроект о поиске не внесённых в ЕГРН гаражей

Предполагается, что поиском неучтённых гаражей и формированием реестра займутся органы местного самоуправления. При этом чиновники должны оказать содействие белгородцам в оформлении прав на гараж и участок под ним. Соответствующий проект закона рассмотрит облдума.

Губернатор Вячеслав Гладков внёс в областную думу законопроект, касающийся гаражей, не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Согласно документу, поиском и сбором информации о таких объектах предлагают заняться органам местного самоуправления.

Чиновникам в районах и горокругах необходимо сформировать перечень гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Для этого им предлагается осмотреть земельные участки, занятые гаражами, пообщаться с председателями гаражным кооперативов, при необходимости направить запросы в органы госвласти.

После этого информацию о выявленных гаражах нужно опубликовать в местных СМИ и на сайтах администраций, говорится в законопроекте. Должны быть опубликованы кадастровый номер такого гаража либо его адрес, сведения о лице, использующем гараж (без указания персональных данных).

При этом в законопроекте указано, что гражданам необходимо оказать содействие в приобретении прав на гаражи и земельные участки под ними. Для этого рекомендуется провести рабочие встречи или консультации (письменные или устные).

Добавим, что речь идёт именно о проекте закона. Депутаты могут рассмотреть его на ближайшем заседании областной думы.

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#Белгородская область#Областная дума#Гараж#Законопроект#Поиск#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Учёт
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