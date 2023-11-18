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Полиция

Белгородская полиция ищет Евгения Евтушенко

18 ноября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Полиция

В Старом Осколе с мая не могут найти пропавшего мужчину

На вид пропавшему около 40 лет. Информации о его местонахождении нет с мая 2023 года. К поискам мужчины подключились полицейские, сообщили в региональном управлении МВД.

В Белгородской области ищут Евгения Евтушенко 1984 года рождения. Мужчина считается без вести пропавшим с мая 2023 года.

На вид ему около 40 лет. Носит очки. Телосложение среднее, рост около 180 см. Евгений Евтушенко был одет в футболку-поло, синие джинсы и куртку цвета хаки, на ногах были чёрные туфли.

Розыск объявило УМВД по Старому Осколу. Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом в полицию.

Ранее волонтёры искали пропавшего пенсионера из шебекинской Зимовеньки. В группе отряда «Лиза Алерт» сообщается, что его нашли живым. Помимо этого, объявлялся поиск пропавшей жительницы Корочи. Точной информации о её судьбе пока нет.

Пропавший мужчина Пропавший мужчина
Пропавший мужчина
Фото: УМВД России по Белгородской области
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