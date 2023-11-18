Белгородская полиция ищет Евгения Евтушенко

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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В Белгородской области ищут Евгения Евтушенко 1984 года рождения. Мужчина считается без вести пропавшим с мая 2023 года.
На вид ему около 40 лет. Носит очки. Телосложение среднее, рост около 180 см. Евгений Евтушенко был одет в футболку-поло, синие джинсы и куртку цвета хаки, на ногах были чёрные туфли.
Розыск объявило УМВД по Старому Осколу. Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом в полицию.
Ранее волонтёры искали пропавшего пенсионера из шебекинской Зимовеньки. В группе отряда «Лиза Алерт» сообщается, что его нашли живым. Помимо этого, объявлялся поиск пропавшей жительницы Корочи. Точной информации о её судьбе пока нет.