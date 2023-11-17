Жители приграничья получают обещания вместо компенсаций за утраченное жильё

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Жители курского приграничья не могут дождаться компенсаций за утраченное после обстрелов жильё. По словам курян, они получают обещания вместо выплат.
Пожар в одном из домов в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района произошёл ещё 5 июля. В первые дни после происшествия люди обратились к властям и поинтересовались, выплатят ли им компенсации за сгоревшие квартиры. В сельсовете жителям отказали, а в районной администрации даже не ответили.
Затем курянам пообещали, что им выплатят компенсации за потерянные квартиры. Но цифры чиновники называли разные — от 18 тыс. до 72,5 тыс. рублей за кв. метр. Соответственно, жители не знают, ждать ли им выплат и когда. Люди требуют, чтобы им назвали конкретные сроки.
Как пишет издание, жители приграничья записали видеообращение к властям. Журналисты добавили, что 13 ноября глава региона Роман Старовойт ответил, что дом попал в списки утраченных из-за обстрелов, но точные даты выплат не уточнил.
Журналисты обратились в областное правительство. Ответов на ряд вопросов они так и не получили.