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Обстрел

Жители приграничья получают обещания вместо компенсаций за утраченное жильё

17 ноября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Обстрел

Куряне из обстрелянных квартир жалуются на отсутствие выплат

В Курской области жители приграничного посёлка не могут дождаться выплат за квартиры, сгоревшие после обстрела. Люди не понимают, когда им ждать компенсаций. Никто конкретные сроки не называл. Подробности пишут «Курские известия».

Жители курского приграничья не могут дождаться компенсаций за утраченное после обстрелов жильё. По словам курян, они получают обещания вместо выплат.

Пожар в одном из домов в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района произошёл ещё 5 июля. В первые дни после происшествия люди обратились к властям и поинтересовались, выплатят ли им компенсации за сгоревшие квартиры. В сельсовете жителям отказали, а в районной администрации даже не ответили.

Затем курянам пообещали, что им выплатят компенсации за потерянные квартиры. Но цифры чиновники называли разные — от 18 тыс. до 72,5 тыс. рублей за кв. метр. Соответственно, жители не знают, ждать ли им выплат и когда. Люди требуют, чтобы им назвали конкретные сроки.

Как пишет издание, жители приграничья записали видеообращение к властям. Журналисты добавили, что 13 ноября глава региона Роман Старовойт ответил, что дом попал в списки утраченных из-за обстрелов, но точные даты выплат не уточнил.

Журналисты обратились в областное правительство. Ответов на ряд вопросов они так и не получили.

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#Происшествия#Курская область#Квартиры#Черноземье#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Обстрел#Приграничье#Обстрел ВСУ
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