Жители приграничья получают обещания вместо компенсаций за утраченное жильё

Пожар в одном из домов в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района произошёл ещё 5 июля. В первые дни после происшествия люди обратились к властям и поинтересовались, выплатят ли им компенсации за сгоревшие квартиры. В сельсовете жителям отказали, а в районной администрации даже не ответили.