Выезд с парковки в центре Белгорода оказался заблокирован из-за заместителя мэра

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Вчера, 16 ноября, в соцсетях появилась жалоба от белгородцев: неизвестный водитель припарковал свою машину у здания МФЦ в час пик. По словам очевидца, из-за авто оказался заблокирован выезд с парковки.
«Можете выложить гения, который на односторонке за МФЦ в час пик встаёт вот так?» — задал вопрос горожанин и опубликовал фото.
Спустя несколько часов в интернете появилось объяснение — его дал заместитель мэра Белгорода Василий Голиков. Чиновник сообщил, что оставил машину супруги у МФЦ ранним утром 15 ноября — около 05:20 часов утра — для того, чтобы её забрал подрядчик на ремонт. Для этого Голиков специально сфотографировал авто, чтобы показать, где именно она припаркована.
По словам заммэра, остальные машины припарковались рядом с его авто уже позже. Как только проезд оказался заблокирован, его супруге позвонили и сообщили об этом. После звонка машину сразу убрали, утверждает чиновник.
В настоящий момент в ГИБДД определяют были ли нарушены правила.