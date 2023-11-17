Выезд с парковки в центре Белгорода оказался заблокирован из-за заместителя мэра

Спустя несколько часов в интернете появилось объяснение — его дал заместитель мэра Белгорода Василий Голиков. Чиновник сообщил, что оставил машину супруги у МФЦ ранним утром 15 ноября — около 05:20 часов утра — для того, чтобы её забрал подрядчик на ремонт. Для этого Голиков специально сфотографировал авто, чтобы показать, где именно она припаркована.