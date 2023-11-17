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Заблокированный выезд с парковки

Выезд с парковки в центре Белгорода оказался заблокирован из-за заместителя мэра

17 ноября 2023, 06:54
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Заблокированный выезд с парковки

Голиков оправдался за историю с оставленным авто в центре Белгорода

Дорога с односторонним движением в центре города оказалась заблокирована 16 ноября. Белгородцы опубликовали соответствующее фото в Сети и попросили найти того, кто оставил авто. Оказалось, что это была машина супруги заммэра Василия Голикова. «Белгород № 1» публикует его комментарий.

Вчера, 16 ноября, в соцсетях появилась жалоба от белгородцев: неизвестный водитель припарковал свою машину у здания МФЦ в час пик. По словам очевидца, из-за авто оказался заблокирован выезд с парковки.

«Можете выложить гения, который на односторонке за МФЦ в час пик встаёт вот так?» — задал вопрос горожанин и опубликовал фото.

Спустя несколько часов в интернете появилось объяснение — его дал заместитель мэра Белгорода Василий Голиков. Чиновник сообщил, что оставил машину супруги у МФЦ ранним утром 15 ноября — около 05:20 часов утра — для того, чтобы её забрал подрядчик на ремонт. Для этого Голиков специально сфотографировал авто, чтобы показать, где именно она припаркована.

По словам заммэра, остальные машины припарковались рядом с его авто уже позже. Как только проезд оказался заблокирован, его супруге позвонили и сообщили об этом. После звонка машину сразу убрали, утверждает чиновник.

В настоящий момент в ГИБДД определяют были ли нарушены правила.

Заблокированный выезд с парковкиЗаблокированный выезд с парковки
Заблокированный выезд с парковкиЗаблокированный выезд с парковки
Скриншот заммэраСкриншот заммэра
Заблокированный выезд с парковки
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Как в Белгороде определяют брошенные авто и ищут их хозяев?
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#Белгородская область#Авто#Новости Белгорода#Выезд#Белгород#Василий Голиков#Александра Склярова#Заммэра
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