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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:21

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Вечный «Потапыч»: как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме пиццерий

Вечный «Потапыч»: как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме пиццерий

17 ноября 2023, 04:21
Фото: Google Карты
О сети бюджетных кафе «Потапыч» знает без преувеличения каждый белгородец. И пусть местную кухню регулярно критикуют, полулегендарную «салями-курицу» не пробовал только ленивый. Изучили Google карты и узнали, как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме известных пиццерий.
Сюжет
Щорса

«Потапыч» можно бесконечно долго ругать за не самую изысканную кухню и иногда хамоватых официантов, но факт остаётся фактом: порой вечером даже буднего дня найти свободный столик в одном из заведений этой сети практически невозможно. Бюджетное меню и большие порции привлекают людей уже больше десяти лет, и, кажется, будут привлекать ещё столько же.

Красноречивее всего о «бессмертии» «Потапыча» говорят фотографии с Google карт: за десять лет в Белгороде изменилось многое: дома, улицы, деревья, машины. Неизменными остались лишь островки нулевых — знакомые всем пиццерии по всему городу. Смотрите сами.

Новые ларьки против старых: «Потапыч» на Стадионе

Остановка «Стадион» — одно из знаковых мест Белгорода. Крупный транспортный узел, через который ежедневно проходит множество автобусов практически со всех концов города. Немудрено, что «Потапыч» пустил свои корни и здесь. Изменилось с 2012 года многие: старые ларьки снесли, многие магазины закрылись или переехали, появились новые пристройки. Но у «Потапыча» не изменилась даже вывеска.

"Потапыч" на Стадионе в 2012 году"Потапыч" на Стадионе в 2012 году
"Потапыч" на Стадионе в 2012 году"Потапыч" на Стадионе в 2012 году
"Потапыч" на Стадионе в 2012 году"Потапыч" на Стадионе в 2012 году
"Потапыч" на Стадионе в 2012 году
Фото: Google Карты

Фасад поменять можно, но «Потапыч» на Свято-Троицком бульваре — никогда

Злачное место в центре, где наплыв людей по вечерам по меркам Белгорода огромен. Соседство с Соборной площадью и парком Победы вносит свою лепту: тем не менее, некоторые кафе, располагавшиеся рядом с «Потапычем», уже прекратили своё существование. Изменился и фасад здания, исчезло дерево, но пиццерии всё это не касается.

"Потапыч" в центре в 2012 году"Потапыч" в центре в 2012 году
"Потапыч" в центре в 2015 году"Потапыч" в центре в 2015 году
"Потапыч" в центре в 2021 году"Потапыч" в центре в 2021 году
"Потапыч" в центре в 2012 году
Фото: Google Карты

Удушающий дизайн умирает: «Потапыч» на Садовой

Изучив фотографии улицы Садовой прошлых лет, можно порадоваться, как сильно вырос уровень дизайнеров Белгорода. Сегодня старые вывески местных магазинов кажутся вырвиглазными и отталкивающими, но логотип «Потапыча» — всё равно что галочка «Найка». Иными словами — вне времени. В отличие от советской панельки на фоне: увы, видно, как с годами здание местами обветшало. Печаль.

"Потапыч" на Садовой в 2012 году"Потапыч" на Садовой в 2012 году
"Потапыч" на Садовой в 2015 году"Потапыч" на Садовой в 2015 году
"Потапыч" на Садовой в 2021 году"Потапыч" на Садовой в 2021 году
"Потапыч" на Садовой в 2012 году
Фото: Google Карты

Без пива и красоток, но с «Потапычем» на Костюкова

Невероятно плохим кажется и старый дизайн вывесок на Костюкова. Но со временем ларёк с колбасой «Сельский дворик» лишился своего сельского шарма и стал холодно-пафосным «Белгородским стандартом», а соседние здание торгового центра лишилось «Пива» и обворожительных, но слегка мутных красоток на стёклах. Зато приобрело «Магнит» с нелепой вывеской на куполе. «Потапыч», разумеется, на месте. Браво!

"Потапыч" на Костюкова в 2012 году"Потапыч" на Костюкова в 2012 году
"Потапыч" на Костюкова в 2021 году"Потапыч" на Костюкова в 2021 году
"Потапыч" на Костюкова в 2012 году
Фото: Google Карты

Только лысое дерево: «Потапыч» на Королёва

Интересно, но здание торгового центра «Гермес» с «Потапычем» внешне за десять лет никак не изменилось. На месте даже баня с неизменной вывеской, а из перемен — только потерявшее к зиме листву дерево. Постоянство завораживает, если вкратце.

"Потапыч" на Королёва в 2012 году"Потапыч" на Королёва в 2012 году
"Потапыч" на Королёва в 2015 году"Потапыч" на Королёва в 2015 году
"Потапыч" на Королёва в 2021 году"Потапыч" на Королёва в 2021 году
"Потапыч" на Королёва в 2012 году
Фото: Google Карты

«Потапыч» на Щорса: как будто два разных города

Сильнее всего пространство вокруг «Потапыча» видоизменилось на улице Щорса. Сперва «Вестер-Гипер» стал «Лентой», а потом случилось страшное — реконструкция. После неё куда-то пропал целый участок дороги вместе с подземным переходом, да и в целом всё стало каким-то другим. Только «Потапыч» остался прежним, но даже его здесь ждали некоторые метаморфозы. Так, в 2015 году кафе какое-то время стояло без знаменитого повара на вывеске, а к 2021 году у здания поменялся фасад. Но внутри — всё тот же старый-добрый «Потапыч», это как пиццу дать.

"Потапыч" на Королёва в 2012 году"Потапыч" на Королёва в 2012 году
"Потапыч" на Королёва в 2015 году"Потапыч" на Королёва в 2015 году
"Потапыч" на Королёва в 2021 году"Потапыч" на Королёва в 2021 году
"Потапыч" на Королёва в 2012 году
Фото: Google Карты

«Потапычи» на Студенческой и Конева: знай своё место

Тем не менее, есть два места с «Потапычами» в Белгороде, где кафе претерпели изменения. И это лишь по той причине, что в 2012 году их там ещё не было. Речь идёт об улицах Студенческой и Конева: десять лет назад на месте нынешних «Потапычей» кипели стройки, но уже к 2015-2016 пиццерии прочно застолбили свои места под солнцем. А где-то ещё и расширились, как, например, на Конева.

Студенческая:

"Протопотапыч" на Студенческой в 2012"Протопотапыч" на Студенческой в 2012
"Потапыч" на Студенческой в 2016"Потапыч" на Студенческой в 2016
"Протопотапыч" на Студенческой в 2021"Протопотапыч" на Студенческой в 2021
"Протопотапыч" на Студенческой в 2012
Фото: Google Карты

Конева:

"Протопотапыч" на Конева в 2012"Протопотапыч" на Конева в 2012
"Потапыч" на Конева в 2015"Потапыч" на Конева в 2015
"Потапыч" на Конева в 2021"Потапыч" на Конева в 2021
"Протопотапыч" на Конева в 2012
Фото: Google Карты

Есть ещё несколько «Потапычей» в Белгороде: на Народном Бульваре и на улице 50-летия Белгородской области. Из-за особенностей съёмки Google карт изучить изменения вокруг них в полной мере не получается: либо мешают деревья, либо просто нет фотографий десятилетней давности. Но чутьё подсказывает, что история там такая же.

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#Общество#Щорса#Изменения#Эксклюзив#Стадион#Кафе#Студенческая#Белгород#Пицца#Артем Черненко#Потапыч
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