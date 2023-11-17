Вечный «Потапыч»: как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме пиццерий

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
«Потапыч» можно бесконечно долго ругать за не самую изысканную кухню и иногда хамоватых официантов, но факт остаётся фактом: порой вечером даже буднего дня найти свободный столик в одном из заведений этой сети практически невозможно. Бюджетное меню и большие порции привлекают людей уже больше десяти лет, и, кажется, будут привлекать ещё столько же.
Красноречивее всего о «бессмертии» «Потапыча» говорят фотографии с Google карт: за десять лет в Белгороде изменилось многое: дома, улицы, деревья, машины. Неизменными остались лишь островки нулевых — знакомые всем пиццерии по всему городу. Смотрите сами.
Остановка «Стадион» — одно из знаковых мест Белгорода. Крупный транспортный узел, через который ежедневно проходит множество автобусов практически со всех концов города. Немудрено, что «Потапыч» пустил свои корни и здесь. Изменилось с 2012 года многие: старые ларьки снесли, многие магазины закрылись или переехали, появились новые пристройки. Но у «Потапыча» не изменилась даже вывеска.
Злачное место в центре, где наплыв людей по вечерам по меркам Белгорода огромен. Соседство с Соборной площадью и парком Победы вносит свою лепту: тем не менее, некоторые кафе, располагавшиеся рядом с «Потапычем», уже прекратили своё существование. Изменился и фасад здания, исчезло дерево, но пиццерии всё это не касается.
Изучив фотографии улицы Садовой прошлых лет, можно порадоваться, как сильно вырос уровень дизайнеров Белгорода. Сегодня старые вывески местных магазинов кажутся вырвиглазными и отталкивающими, но логотип «Потапыча» — всё равно что галочка «Найка». Иными словами — вне времени. В отличие от советской панельки на фоне: увы, видно, как с годами здание местами обветшало. Печаль.
Невероятно плохим кажется и старый дизайн вывесок на Костюкова. Но со временем ларёк с колбасой «Сельский дворик» лишился своего сельского шарма и стал холодно-пафосным «Белгородским стандартом», а соседние здание торгового центра лишилось «Пива» и обворожительных, но слегка мутных красоток на стёклах. Зато приобрело «Магнит» с нелепой вывеской на куполе. «Потапыч», разумеется, на месте. Браво!
Интересно, но здание торгового центра «Гермес» с «Потапычем» внешне за десять лет никак не изменилось. На месте даже баня с неизменной вывеской, а из перемен — только потерявшее к зиме листву дерево. Постоянство завораживает, если вкратце.
Сильнее всего пространство вокруг «Потапыча» видоизменилось на улице Щорса. Сперва «Вестер-Гипер» стал «Лентой», а потом случилось страшное — реконструкция. После неё куда-то пропал целый участок дороги вместе с подземным переходом, да и в целом всё стало каким-то другим. Только «Потапыч» остался прежним, но даже его здесь ждали некоторые метаморфозы. Так, в 2015 году кафе какое-то время стояло без знаменитого повара на вывеске, а к 2021 году у здания поменялся фасад. Но внутри — всё тот же старый-добрый «Потапыч», это как пиццу дать.
Тем не менее, есть два места с «Потапычами» в Белгороде, где кафе претерпели изменения. И это лишь по той причине, что в 2012 году их там ещё не было. Речь идёт об улицах Студенческой и Конева: десять лет назад на месте нынешних «Потапычей» кипели стройки, но уже к 2015-2016 пиццерии прочно застолбили свои места под солнцем. А где-то ещё и расширились, как, например, на Конева.
Студенческая:
Конева:
Есть ещё несколько «Потапычей» в Белгороде: на Народном Бульваре и на улице 50-летия Белгородской области. Из-за особенностей съёмки Google карт изучить изменения вокруг них в полной мере не получается: либо мешают деревья, либо просто нет фотографий десятилетней давности. Но чутьё подсказывает, что история там такая же.