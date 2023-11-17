Вечный «Потапыч»: как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме пиццерий

Тем не менее, есть два места с «Потапычами» в Белгороде, где кафе претерпели изменения. И это лишь по той причине, что в 2012 году их там ещё не было. Речь идёт об улицах Студенческой и Конева: десять лет назад на месте нынешних «Потапычей» кипели стройки, но уже к 2015-2016 пиццерии прочно застолбили свои места под солнцем. А где-то ещё и расширились, как, например, на Конева.