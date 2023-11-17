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В Белгородской области 96% школ работают в одну смену

Увеличились площади: почему в белгородских школах изменилось расписание

17 ноября 2023, 06:00
Фото: Midjourney

В Белгородской области 96% школ работают в одну смену

С началом второй четверти в школах региона изменилось расписание. Большинство учебных заведений стали работать в одну смену. Почему это произошло, Бел.Ру ответили в областном правительстве.
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Школы

По информации областных властей, в школах приграничных районов, а также в Белгороде, Новооскольском и Яковлевском горокругах увеличилось количество занятий в очном формате. Изменения произошли из-за того, что «увеличились площади, позволяющие проводить учебный процесс в очном формате при обеспечении мер безопасности».

При этом в каждой школе расписание индивидуальное. Его составили таким образом, чтобы количество школьников, которые непосредственно находятся в здании, соответствовало количеству мест в оборудованном укрытии.

Всего в одну смену в Белгородской области работают 529 школ. Это 96%. Учебные организации находятся в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском и Шебекинском горокругах, а также в Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Ровеньском и Чернянском районах.

На дистанте продолжают работать 79 школ. Они находятся в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах.

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