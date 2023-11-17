Увеличились площади: почему в белгородских школах изменилось расписание

По информации областных властей, в школах приграничных районов, а также в Белгороде, Новооскольском и Яковлевском горокругах увеличилось количество занятий в очном формате. Изменения произошли из-за того, что «увеличились площади, позволяющие проводить учебный процесс в очном формате при обеспечении мер безопасности».