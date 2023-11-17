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Published Сегодня, 20:06

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

Украинский беспилотник попытался атаковать авиационный завод в Смоленске

Украинский беспилотник попытался атаковать авиационный завод в Смоленске

17 ноября 2023, 20:06
Фото: Midjourney
Около восьми утра вражеский БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на территорию «Смоленского Авиационного завода», после чего пробил крышу цеха и взорвался, пишет Baza со ссылкой на свои источники.

После взрыва начался пожар, но его удалось быстро потушить. Пострадавших нет. Повредилась лишь кровля, в которой из-за атаки беспилотника образовалась метровая пробоина.

Позднее днем губернатор Смоленской области сообщил, что ПВО сбили украинские беспилотники самолетного типа в Заднепровском районе и на территории Смоленского района. Однако подробности не сообщались.

Белгородская область также подверглась сегодня днем атаке беспилотника, который был сбит силами ПВО. Однако над каким именно населённым пунктом оказался сбит БПЛА, осталось неизвестным. Также нет информации о каких-либо повреждениях и пострадавших в результате атаки.

Напомним, что сегодня обстрелу подверглось и село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Около 13:00 украинский дрон сбросил на село одно взрывное устройство. В результате атаки загорелась одна хозпостройка, выбило окна и посекло фасады и забор в соседнем частном доме. По информации губернатора, пострадавших нет.

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