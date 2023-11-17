Украинский беспилотник попытался атаковать авиационный завод в Смоленске

Белгородская область также подверглась сегодня днем атаке беспилотника, который был сбит силами ПВО. Однако над каким именно населённым пунктом оказался сбит БПЛА, осталось неизвестным. Также нет информации о каких-либо повреждениях и пострадавших в результате атаки.