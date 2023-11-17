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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Порыв канализационного коллектора

Стали известны подробности крупной коммунальной аварии в Белгороде

17 ноября 2023, 07:08
Фото: страница Сергея Довгалюка в соцсети
Порыв канализационного коллектора

На дорогу в Белгороде вылилась вода из канализационного коллектора

О произошедшем порыве сообщил замгубернатора Сергей Довгалюк. Чиновник рассказал, что специалисты водоканала оставались на месте происшествия до тех пор, пока не устранили нарушение. Реконструировать старый трубопровод планируется в конце 2023 года.

Вечером 16 ноября на проезде Автомобилистов в Белгороде произошло нарушение в работе канализационного коллектора. Специалисты водоканала около 22:00 выехали на место происшествия, чтобы исправить проблему.

Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк отметил, что работы пришлось выполнять на действующем коллекторе, что увеличивает сроки устранения нарушения. Бригада должна была оставаться на месте до полного решения подтопления.

Известно, что железобетонный коллектор большого диаметра на этом участке изношен на 100%, а срок его эксплуатации истёк.

В связи с опасностью обрушения свода коллектора водоканал ранее произвёл санацию самых опасных участков трубопровода. На сегодняшний день при поддержке федерального финансирования работы по реконструкции коллектора продолжаются. Завершение всех работ планируется в конце текущего года.
Сергей Довгалюк, заместитель губернатора Белгородской области
Порыв канализационного коллектораПорыв канализационного коллектора
Порыв канализационного коллектораПорыв канализационного коллектора
Порыв канализационного коллектораПорыв канализационного коллектора
Порыв канализационного коллектораПорыв канализационного коллектора
Порыв канализационного коллектораПорыв канализационного коллектора
Порыв канализационного коллектора
Фото: страница Сергея Довгалюка в соцсети
Белгородцы пожаловались на подтопление дома и двора канализацией
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#Город#Белгородская область#Нарушение#Порыв#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Канализационный коллектор#Коммунальная авария#Сергей Довгалюк
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