Стали известны подробности крупной коммунальной аварии в Белгороде

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Вечером 16 ноября на проезде Автомобилистов в Белгороде произошло нарушение в работе канализационного коллектора. Специалисты водоканала около 22:00 выехали на место происшествия, чтобы исправить проблему.
Замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк отметил, что работы пришлось выполнять на действующем коллекторе, что увеличивает сроки устранения нарушения. Бригада должна была оставаться на месте до полного решения подтопления.
Известно, что железобетонный коллектор большого диаметра на этом участке изношен на 100%, а срок его эксплуатации истёк.
В связи с опасностью обрушения свода коллектора водоканал ранее произвёл санацию самых опасных участков трубопровода. На сегодняшний день при поддержке федерального финансирования работы по реконструкции коллектора продолжаются. Завершение всех работ планируется в конце текущего года.
Сергей Довгалюк, заместитель губернатора Белгородской области