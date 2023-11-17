Стали известны подробности крупной коммунальной аварии в Белгороде

На дорогу в Белгороде вылилась вода из канализационного коллектора

О произошедшем порыве сообщил замгубернатора Сергей Довгалюк. Чиновник рассказал, что специалисты водоканала оставались на месте происшествия до тех пор, пока не устранили нарушение. Реконструировать старый трубопровод планируется в конце 2023 года.

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