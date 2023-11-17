Спрос растёт, цена — тоже: в Белгороде подорожала аренда небольших однушек и студий

Больше всего аренда подорожала в Чебоксарах — на 45%, Новосибирске — на 42,6% и в Челябинске — на 41,9%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 13,2% и 19,2% соответственно. Стоимость аренды стала ниже в Якутске — 6,1%, Ставрополе — 3,9%, Чите — 2,7%.