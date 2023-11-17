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Квартиры

Спрос растёт, цена — тоже: в Белгороде подорожала аренда небольших однушек и студий

17 ноября 2023, 08:55
Фото: 1MI
Квартиры

Средняя цена за аренду студий в Белгороде превысила 13 тысяч рублей

В последнее время арендные ставки на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м. выросли, а предложение — сократилось. Аналитики портала «Мир квартир» узнали, какова стоимость аренды в российских городах.

Белгород стал одним из городов, где выросли цены на съём небольших однокомнатных квартир (до 32 кв. м) или студий. С начала года стоимость аренды увеличилась на 11,9% — примерно до 13 785 рублей.

В среднем по России показатель вырос на 16% — до 17 592 рублей в месяц. Среди 70 городов, попавших в исследование, цены на арендные малогабаритки увеличились в 67 городах, а снизились — в трёх.

Больше всего аренда подорожала в Чебоксарах — на 45%, Новосибирске — на 42,6% и в Челябинске — на 41,9%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 13,2% и 19,2% соответственно. Стоимость аренды стала ниже в Якутске — 6,1%, Ставрополе — 3,9%, Чите — 2,7%.

Среди городов Центрального Черноземья в выборку попали, помимо Белгорода, Воронеж и Курск. В столице Черноземья средняя стоимость аренды малогабаритки составила 15 916 рублей (+22,1%). В Курске цена выросла на 16,3% — до 12 671 рублей.

Главной причиной подорожания аналитики называют снизившуюся доступность покупки жилья в собственность на первичном и вторичном рынках из-за подорожавшей ипотеки. Теперь люди предпочтительнее снимут жильё в аренду, чем купят собственное.

Напомним, что белгородцы вынуждены отдавать за платёж по ипотеке около 55,5% от своей зарплаты.

Белгородцам приходится отдавать за платёж по ипотеке больше половины зарплаты
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#Аренда#Недвижимость#Новости Белгорода#Подорожание#Однокомнатная квартира#Белгород#Студия#Александра Склярова#Средняя стоимость
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