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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

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Шебекинский памятник

Режим «злого полицейского»: белгородские чиновники недовольны состоянием памятников

17 ноября 2023, 12:34
Фото: группа ВК "Управление госохраны ОКН Белгородской области"
Шебекинский памятник

Белгородцы чаще стали замечать небрежное отношение к памятникам

Подрядчик, который взялся за реконструкцию памятника, расположенного в селе Стрелица-Вторая, почти не сдвинулся с первых этапов работ. Помочь в ускорении процесса решили сотрудники управления региональной госохраны.

Сотрудники регионального управления госохраны объектов культурного наследия проверили ход ремонтных работ по сохранению памятника истории в селе Стрелица-Вторая Шебекинского округа. В ходе проверки стало ясно, что темпы проведения работ очень медленные.

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия приняли решение «включить злого полицейского» — они пообещали принять меры реагирования для ускорения реконструкции.

Всё чаще приходится констатировать небрежное отношению к ремонту объектов культурного наследия, а то и вовсе не проведение работ по сохранению памятников истории. Это вынуждает нас действовать иначе.
отметили в управлении госохраны

Напомним, что в Шебекино также пострадал археологический памятник «Шебекино селище-1». Застройщик при строительстве двух многоэтажек подрезал грунт на территории памятника, выкопал два котлована под строительство и залил фундамент. Это и причинило памятнику вред.

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#Белгородская область#Реконструкция#Памятники#Белгород#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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