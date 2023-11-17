Режим «злого полицейского»: белгородские чиновники недовольны состоянием памятников

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Сотрудники регионального управления госохраны объектов культурного наследия проверили ход ремонтных работ по сохранению памятника истории в селе Стрелица-Вторая Шебекинского округа. В ходе проверки стало ясно, что темпы проведения работ очень медленные.
В управлении государственной охраны объектов культурного наследия приняли решение «включить злого полицейского» — они пообещали принять меры реагирования для ускорения реконструкции.
Всё чаще приходится констатировать небрежное отношению к ремонту объектов культурного наследия, а то и вовсе не проведение работ по сохранению памятников истории. Это вынуждает нас действовать иначе.
отметили в управлении госохраны
Напомним, что в Шебекино также пострадал археологический памятник «Шебекино селище-1». Застройщик при строительстве двух многоэтажек подрезал грунт на территории памятника, выкопал два котлована под строительство и залил фундамент. Это и причинило памятнику вред.