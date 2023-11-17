Победа «львов», цены на ЖКХ и любимые места Демидова: неделя в Белгородской области

На местах ЧП, которые происходили в связи со спецоперацией, Валентин Демидов был в общей сложности 18 раз. Девять из них пришлись на перекрёсток, где упала авиабомба, остальные — по одному-трём выездам на точки, куда попадали осколки после работы ПВО. В том числе только один раз мэр посетил место трагедии, где погибло два пожилых человека и ребёнок. Зато шесть раз приезжал к дому, у которого произошёл пожар в котельной, не связанный с СВО.