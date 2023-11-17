Победа «львов», цены на ЖКХ и любимые места Демидова: неделя в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Белгород активно готовят к зимним празднованиям. На Соборной площади уже устанавливают главную новогоднюю красавицу региона. Как обычно её украсят гирляндами и шарами, а рядом продолжается монтаж крытого катка, который начали ещё в конце октября.
Как и в прошлые годы в центре Белгорода появятся световые арки, фигуры и качели, горка, сцена и ярмарочные павильоны. Вновь установят и «Эрмитаж», на который вместе с другими элементами новогоднего оформления потратят почти два миллиона рублей.
Фотографии того, как устанавливают хвойную красавицу, можно посмотреть по ссылке ниже.
На этой неделе прошёл брифинг с начальником управления по государственному регулированию цен и тарифов, где назвали окончательный процент повышения цен на коммунальные услуги в Белгородской области. Ранее на оперативном совещании в октябре прогнозировали подорожание коммуналки на 12,5% плюс 3% отклонение по муниципалитетам. Теперь с 1 июля 2024 года цены на ЖКХ не поднимутся выше, чем на 11% с теми же 3% возможного отклонения.
Несмотря на то, что по распоряжению правительства РФ индекс роста цен по региону оказался меньше, он всё равно выше, чем в соседних регионах. Так, по информации начальника управления Натальи Косиловой, в Воронеже коммуналка станет дороже на 9,8%, а в Брянске — 10,5%. Чиновница добавила, что в некоторых регионах рост будет больше 15%, а в каких — не сказала. В Курской области коммуналка подорожает всего на 9,5%, в Липецкой области индекс — 9,6%, а у Тамбова — 10%.
Льготы, включая субсидии для граждан, у которых сумма оплаты коммунальных услуг превышает 22% от совокупного дохода, сохранятся и будут высчитываться как и прежде. А вот если в платёжке окажется процент роста выше 11% (без учёта отклонения), то плательщику компенсируют то, что ему пришлось переплатить.
Кроме того, правительство РФ утвердило индексы изменения размера оплаты граждан за коммунальные услуги на следующие годы — с 2025 по 2028-й. Точные цифры белгородская чиновница не назвала, лишь упомянула, что максимальное отклонение будет 2,1% по муниципалитетам. Окончательные тарифы на 2024 год обещают огласить не позднее 20 декабря.
В региональном управлении Роспотребнадзора назвали продукцию «Приосколья», из-за которой компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Ведомство ответило на запрос Бел.Ру, связанный с иском, который удовлетворил арбитражный суд в начале месяца.
В октябре РПН подал в суд на «Приосколье» с просьбой привлечь производителя мяса птицы к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Статья связана с нарушением изготовителем/исполнителем/продавцом требований технических регламентов, которое причинило вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создало угрозу причинения такого вреда.
Позже стало известно, что на одном из заводов «Приосколья» в Валуйском горокруге обнаружили бактерию сальмонеллу, которая может стать угрозой распространения заболевания сальмонеллёзы. На запрос Бел.Ру Роспотребнадзор ответил, что бактерию нашли в одном из исследованных образцов, это было замороженное крыло с кожей. Само предприятие на запрос редакции о том, как это повлияет на объёмы производства и что будут делать, чтобы устранить нарушение, не ответило.
15 ноября состоялся волейбольный матч между белгородскими «львами» и их соперниками из Татарстана. Они принимали «Зенит-Казань» на номинально домашней площадке в Туле.
Первая партия завершилась не особо успешно — со счётом 18:25 в пользу казанского «Зенита». Но уже со второй вперёд вырвалась команда «Белогорье» со счётом 34:32.
Третья и четвёртая партия прошли с одинаковым счётом — 25:21 в пользу «львов», и как итог они одержали значимую победу над извечным соперником и фаворитом матча со счётом 3:1.
31 октября исполнился год, как Валентин Демидов был назначен исполняющим обязанности мэра Белгорода вместо экс-главы администрации Антона Иванова. В течение этого года сначала и. о., а потом и официально мэр публиковал в своём Telegram-канале отчёты о проделанной работе, поездках в районы областного центра и другую информацию. По каналу Бел.Ру собрало «места притяжения» Демидова за прошедший год — в каких районах и зачем чаще всего бывал.
Первое ощущение, которое создалось при составлении карты — это то, что мэру больше всего понравилось кататься по центральным дорогам — Щорса и «Богданке». С отдалёнными районами он практически не «контактировал». Главные «магниты для мэра» — городские пляжи, в особенности центральный. По постам в Telegram, за год он посетил их 34 раза. На втором месте среди любимых точек — городские парки, в которых Валентин Демидов побывал 11 раз, семь из них он выделил на Центральный парк. Что поделать, любит глава Белгорода всё «центральное».
Особая любовь у Демидова и к Белгорблагоустройству, где, не считая бытовок и теплиц, только на базах он побывал девять раз. Ещё восемь раз посетил крупные спортивные объекты, — «Вершину» и «Сирень», — которые сначала строились, а потом открывались.
Заботился мэр и о проблемных домах, которые нуждались в капремонте или банальном благоустройстве — чаще всего выезжал по приглашению жителей в дома на Харгоре: по ул. Губкина, Щорса, Есенина, бульвару Юности, проспекту Ватутина.
На местах ЧП, которые происходили в связи со спецоперацией, Валентин Демидов был в общей сложности 18 раз. Девять из них пришлись на перекрёсток, где упала авиабомба, остальные — по одному-трём выездам на точки, куда попадали осколки после работы ПВО. В том числе только один раз мэр посетил место трагедии, где погибло два пожилых человека и ребёнок. Зато шесть раз приезжал к дому, у которого произошёл пожар в котельной, не связанный с СВО.
Также 10 раз за год мэр Белгорода побывал в разных ПВР, где размещали отселённых из приграничных территорий белгородцев: шесть раз — в Белгород-Арене, три — в ДС «Космос», и один — в спорткомплекс Хоркиной.