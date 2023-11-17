Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Деньги

План провалился: напечатавшего 25 млн рублей белгородца будут судить

17 ноября 2023, 15:08
Фото: 1MI
Деньги

Уголовное дело против белгородского фальшивомонетчика передали в суд

Мужчину обвинили в совершении кражи из дома и изготовлении поддельных денег. Речь идёт о напечатанных 25 млн рублей, сообщили в белгородской прокуратуре.

Белгородца, который напечатал 25 млн рублей и совершил кражу из чужого дома, будут судить. Уголовное дело передали на рассмотрение в Белгородский районный суд. Обвинение утвердила районная прокуратура.

В феврале 2023 года фигурант посмотрел, как делать поддельные деньги, купил для этого необходимое оборудование. Затем вместе с подельниками мужчина разработал план изготовления и сбыта фальшивок. Мужчина сделал более 5,1 тыс. поддельных пятитысячных купюр на общую сумму более 25 млн рублей. Банкноты он сбывал.

В сентябре 2022 года фигурант был в Новосадовом и искал работу по оказанию строительных услуг. Однако его заинтересовал дом местных жителей. Убедившись, что хозяев нет, мужчина проник в домовладение и украл имущество оттуда.

В отношении 37-летнего жителя Белгорода возбудили уголовные дела за кражу и изготовление в целях сбыта, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, совершённых в крупном размере. Решать судьбу белгородца будет суд.

Напомним, обвиняемого заключили под стражу в конце июля. Сообщалось, что жителю региона грозит до 12 лет колонии.

Напечатавшего 25 млн рублей белгородца заключили под стражу
Узнать подробнее
Читайте также:
SHOT: белгородец напечатал дома 25 млн рублейТолько одну поддельную 100-долларовую купюру нашли в Белгородской областиВ Белгородской области стало меньше поддельных купюр в 5000 и 2000 рублей
#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Кража#Фальшивки#Белгород#Наталья Корявых#Поддельные купюры
Подпишитесь
Прямое попадание: после атаки дрона в белгородском селе произошёл пожар
Сегодня, 10:24
Осторожно, личное: нужно ли белгородцам министерство счастья?
Сегодня, 12:51
В Белгороде полицейские избили прохожего и составили на него протокол. Их осудили
Сегодня, 13:38
Владельцы Белгородской области. Владелец «Славянки» Сергей Гусев
Сегодня, 10:06
На вес золота: как изменилась цена на куриное мясо от «Черкизово» и других брендов
Сегодня, 09:14
Снова атака: по Белгородской области пытался ударить украинский дрон
Сегодня, 13:41