План провалился: напечатавшего 25 млн рублей белгородца будут судить

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Белгородца, который напечатал 25 млн рублей и совершил кражу из чужого дома, будут судить. Уголовное дело передали на рассмотрение в Белгородский районный суд. Обвинение утвердила районная прокуратура.
В феврале 2023 года фигурант посмотрел, как делать поддельные деньги, купил для этого необходимое оборудование. Затем вместе с подельниками мужчина разработал план изготовления и сбыта фальшивок. Мужчина сделал более 5,1 тыс. поддельных пятитысячных купюр на общую сумму более 25 млн рублей. Банкноты он сбывал.
В сентябре 2022 года фигурант был в Новосадовом и искал работу по оказанию строительных услуг. Однако его заинтересовал дом местных жителей. Убедившись, что хозяев нет, мужчина проник в домовладение и украл имущество оттуда.
В отношении 37-летнего жителя Белгорода возбудили уголовные дела за кражу и изготовление в целях сбыта, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, совершённых в крупном размере. Решать судьбу белгородца будет суд.
Напомним, обвиняемого заключили под стражу в конце июля. Сообщалось, что жителю региона грозит до 12 лет колонии.