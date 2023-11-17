План провалился: напечатавшего 25 млн рублей белгородца будут судить

В феврале 2023 года фигурант посмотрел, как делать поддельные деньги, купил для этого необходимое оборудование. Затем вместе с подельниками мужчина разработал план изготовления и сбыта фальшивок. Мужчина сделал более 5,1 тыс. поддельных пятитысячных купюр на общую сумму более 25 млн рублей. Банкноты он сбывал.