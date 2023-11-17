Оказался похищен: у белгородца изъяли автомобиль, который он купил за 1 млн рублей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Белгородский районный суд обратился мужчина с просьбой расторгнуть договор купли-продажи Audi Q7 2008 года выпуска, а также взыскать с продавца 1 350 000 рублей.
Как стало известно, истец заключил договор купли-продажи автомобиля и заплатил за него продавцу. В договоре указывалось, что транспортное средство ранее никому не было продано, не заложено и под арестом не находилось, однако спустя время у покупателя всё-таки изъяли авто. Выяснилось, что ранее его похитили у владельца.
Истец отметил, что перед покупкой проверил в интернет-ресурсе историю автомобиля и убедился, что ничего криминального там нет. Продавец же сообщил, что купил эту машину у третьего лица за 1 000 000 рублей и за эту же сумму продал истцу.
Суд признал иск белгородца обоснованным. Теперь ответчику придётся выплатить покупателю заплаченную им сумму за авто.
Стороны имеют право обжаловать вынесенное решение.