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Автомобиль

Оказался похищен: у белгородца изъяли автомобиль, который он купил за 1 млн рублей

17 ноября 2023, 11:17
Фото: 1MI
Автомобиль

Белгородец за 1 млн рублей купил похищенный автомобиль

Покупатель краденного авто обратился с иском в суд, чтобы ему вернули потраченные за транспорт деньги. Суд иск удовлетворил, теперь продавцу придётся выплатить истцу всю сумму.
Сюжет
Кража

В Белгородский районный суд обратился мужчина с просьбой расторгнуть договор купли-продажи Audi Q7 2008 года выпуска, а также взыскать с продавца 1 350 000 рублей.

Как стало известно, истец заключил договор купли-продажи автомобиля и заплатил за него продавцу. В договоре указывалось, что транспортное средство ранее никому не было продано, не заложено и под арестом не находилось, однако спустя время у покупателя всё-таки изъяли авто. Выяснилось, что ранее его похитили у владельца.

Истец отметил, что перед покупкой проверил в интернет-ресурсе историю автомобиля и убедился, что ничего криминального там нет. Продавец же сообщил, что купил эту машину у третьего лица за 1 000 000 рублей и за эту же сумму продал истцу.

Суд признал иск белгородца обоснованным. Теперь ответчику придётся выплатить покупателю заплаченную им сумму за авто.

Стороны имеют право обжаловать вынесенное решение.

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