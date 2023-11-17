Оказался похищен: у белгородца изъяли автомобиль, который он купил за 1 млн рублей

Как стало известно, истец заключил договор купли-продажи автомобиля и заплатил за него продавцу. В договоре указывалось, что транспортное средство ранее никому не было продано, не заложено и под арестом не находилось, однако спустя время у покупателя всё-таки изъяли авто. Выяснилось, что ранее его похитили у владельца.