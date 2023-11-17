На вес золота: как изменилась цена на куриное мясо от «Черкизово» и других брендов

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В начале октября появилась информация, что Федеральная антимонопольная служба намерена провести проверку цен на продукцию АО «Приосколье», ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс». Согласно данным службы, эти три компании занимают доминирующее положение на рынке мяса птицы.
В случае выявления нарушений и подтверждения факта необоснованно высоких цен на продукцию, к предприятиям применят антимонопольные меры. Оборотные штрафы будут одним из них.
Антимонопольная служба направила запросы в указанные компании. Сотрудникам ведомства предстояло провести анализ стоимости производства и обоснованности установленных цен. ФАС России также направила письма в торговые сети с рекомендацией соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками.
Из ответов ФАС от компаний следует, что производители приняли решение снизить отпускные цены на тушку бройлера. Аналогичные письма компании направили в торговые сети.
В ведомстве также напомнили, что ПАО «Черкизово» и ГАП «Ресурс» необходимо исполнять предписания ФАС России, которые были выданы при согласовании ходатайств в сфере контроля за экономической концентрацией. Организациям нужно направлять в ФАС обоснования повышения цен на мясо более чем на 5%.
В октябре журналисты Бел.Ру изучали цены на продукцию вышеуказанных производителей. Спустя месяц мы решили узнать, насколько продукция стала доступней.
Предприятие выпускает продукцию под такими брендами, как «Куриное царство», «Петелинка», «Пава-Пава», «Латифа» и ещё нескольких.
В октябре журналистам Бел.Ру удалось найти куриную печень и куриные желудочки от «Куриного царства» по стоимости 150 и 140 рублей соответственно. Цена лотка с бёдрами бройлеров достигала 179,5 рубля. А филе от «Петелинки» стоило 275 рублей, тушка — 240, филе бедра — 410. Что касается марки «Латифа», месяц назад тушку бройлера можно было купить за 570 рублей.
На сегодняшний день куриная печень и куриные желудочки от «Куриного царства» по 500 гр стоят 159 и 139 рублей соответственно. Лотки с бёдрами бройлеров (1 кг) — 194 рублей, филе от «Петелинки» — 439 рублей, а «Пава-Пава» (600 гр) — 384 рублей. Стоимость тушки «Куриное царство» составляет 229 рублей за килограмм, а филе «Латифа» — 439 рублей.
Как видно, стоимость позиций увеличилась. На некоторые товары незначительно, а вот филе мы нашли дороже практически в два раза. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты Бел.Ру направили в компанию официальный запрос.
Данный производитель имеет отношение к таким торговым маркам как «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка» и «Аль-Сафа». В октябре в торговых точках города стоимость куриной грудки составляла 255 рублей, тушки бройлера — 190 рублей, а филе — 300 рублей. Что касается крыльев и голеней, их можно было приобрести за 250 и 220 рублей соответственно.
На 16 ноября стоимости тушки уже достигла 239 рублей. Крылья (900 гр) и голени (900 гр) реализуют за 249 и 259 рублей соответственно, а филе (834 гр) можно купить за 359 рублей.
Продукция данного бренда представлена на полках белгородских магазинов в наибольшем ассортименте. Примечательно, что и по стоимости она практически не изменилась. К примеру, филе на подложке в октябре можно было купить за 389 рублей, бедро — 199 рублей, крыло — 279 рублей, голень — 235 рублей, тушку бройлера — 255 рублей, а печень и желудочки — за 199 и 189 рублей.
На сегодняшний день стоимость продукции выглядит следующим образом:
Этот производитель представляет такие марки как «Наша Птичка» и «Благояр». В октябре стоимость куриной тушки составляла 254 рубля, голени — 226,5 рубля, а лоток крыльев можно было купить по 310 рублей.
Спустя месяц тушка стала дешевле. Её можно купить за 219 рублей. Также снизилась стоимость лотка крыльев — до 279 рублей за 1 кг. А вот голень подорожала. На 16 октября 1 кг можно купить за 259 рублей.
Таким образом, несмотря на снижение отпускных цен производителями, конечные потребители всё равно платят за куриное мясо немалые деньги. В каком звене произошёл сбой, придётся разбираться ответственным ведомствам. А пока белгородцам придётся либо платить, либо искать продукцию по акции, либо приобретать её на ярмарках. К примеру, по субботам в Белгороде на ярмарке стоимость тушки составляет 180 рублей за килограмм.