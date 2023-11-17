На вес золота: как изменилась цена на куриное мясо от «Черкизово» и других брендов

Продукция данного бренда представлена на полках белгородских магазинов в наибольшем ассортименте. Примечательно, что и по стоимости она практически не изменилась. К примеру, филе на подложке в октябре можно было купить за 389 рублей, бедро — 199 рублей, крыло — 279 рублей, голень — 235 рублей, тушку бройлера — 255 рублей, а печень и желудочки — за 199 и 189 рублей.