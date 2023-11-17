Минюст требует запретить движение ЛГБТ в России

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Международное общественное движение ЛГБТ могут запретить в РФ. Соответствующие требования выдвинул Минюст России. Ведомство подало иск в суд и потребовало признать движение экстремистской организацией и запретить на территории страны. В сообщении Министерства юстиции указали, что судебное заседание состоится 30 ноября.
В ведомстве добавили, что в деятельности ЛГБТ-движения выявили различные признаки и проявления экстремистской направленности. В их числе — возбуждение социальной и религиозной розни.
Заседание проведёт Верховный суд РФ.
В прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете ЛГБТ‑пропаганды должен защитить права россиян. Председатель нижней палаты парламента добавил, что законодатели обязаны «гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их».