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Минюст требует запретить движение ЛГБТ в России

Минюст требует запретить движение ЛГБТ в России

17 ноября 2023, 12:25
Фото: 1MI
Минюст России выдвинул требования о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и его запрете на территории страны. Судебное разбирательство назначили на 30 ноября.

Международное общественное движение ЛГБТ могут запретить в РФ. Соответствующие требования выдвинул Минюст России. Ведомство подало иск в суд и потребовало признать движение экстремистской организацией и запретить на территории страны. В сообщении Министерства юстиции указали, что судебное заседание состоится 30 ноября.

В ведомстве добавили, что в деятельности ЛГБТ-движения выявили различные признаки и проявления экстремистской направленности. В их числе — возбуждение социальной и религиозной розни.

Заседание проведёт Верховный суд РФ.

В прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете ЛГБТ‑пропаганды должен защитить права россиян. Председатель нижней палаты парламента добавил, что законодатели обязаны «гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их».

Володин: Закон о запрете ЛГБТ‑пропаганды должен защитить права россиян
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#Минюст#Россия#Наталья Корявых#Лгбт пропаганда
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