Минюст требует запретить движение ЛГБТ в России

Международное общественное движение ЛГБТ могут запретить в РФ. Соответствующие требования выдвинул Минюст России. Ведомство подало иск в суд и потребовало признать движение экстремистской организацией и запретить на территории страны. В сообщении Министерства юстиции указали, что судебное заседание состоится 30 ноября.