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Фото: russia.riamediabank.ru

Миллионному посетителю выставки «Россия» подарили билеты на балет «Щелкунчик»

17 ноября 2023, 10:34
Фото: russia.riamediabank.ru
За 10 дней работы международной выставки-форума «Россия» ее посетили более 1 000 000 человек. Жительница Пензы Светлана Сулейманова стала миллионным гостем. Она посетила выставку 16 ноября.

Светлана рассказала, что поездку в Москву ей подарила семья на день рождения. На выставку жительница Пензы приехала вместе с супругом Салаватом. Для нее стал совершенной неожиданностью еще один подарок, который она получила на выставке, пишет 56orb.ru.

Светлана рассказала, как это произошло. На выставке их с мужем остановили неожиданным вопросом: «Как вы относитесь к сюрпризам и чудесам?». По словам Светланы, она такого и представить себе не могла. Чудо — оно такое: в него не верят, а оно пришло, сказала гостья. Она также поделилась своими переживаниями о том, что у нее не было возможности побывать в Большом театре, а теперь это произойдет.

Банк России, АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и Министерство культуры Российской Федерации подарили Светлане три билета в Большой театр на балет «Щелкунчик», возможность посетить с индивидуальной экскурсией историческое здание Банка России и остановиться в одной из гостиниц Москвы. Кроме этого, ей также оплатят проезд из Пензы в Москву и обратно.

«У нас сегодня такое большое счастье — миллионный гость нашей выставки „Россия“. На выставке действительно сбываются мечты и случаются чудеса — и мы сегодня увидели одно из таких чудес, увидели глаза этих счастливых людей», — отметила Наталья Виртуозова, генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

Напомним, на площадке международной выставки-форума «Россия» представлены главные достижения страны. Участниками этого мероприятия стали все 89 российских регионов, а также общественные организации, отечественные корпорации и федеральные ведомства. Выставка будет открыта до 12 апреля 2024 года.

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