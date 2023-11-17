Миллионному посетителю выставки «Россия» подарили билеты на балет «Щелкунчик»

Светлана рассказала, как это произошло. На выставке их с мужем остановили неожиданным вопросом: «Как вы относитесь к сюрпризам и чудесам?». По словам Светланы, она такого и представить себе не могла. Чудо — оно такое: в него не верят, а оно пришло, сказала гостья. Она также поделилась своими переживаниями о том, что у нее не было возможности побывать в Большом театре, а теперь это произойдет.