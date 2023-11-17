Миллионному посетителю выставки «Россия» подарили билеты на балет «Щелкунчик»

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Светлана рассказала, что поездку в Москву ей подарила семья на день рождения. На выставку жительница Пензы приехала вместе с супругом Салаватом. Для нее стал совершенной неожиданностью еще один подарок, который она получила на выставке, пишет 56orb.ru.
Светлана рассказала, как это произошло. На выставке их с мужем остановили неожиданным вопросом: «Как вы относитесь к сюрпризам и чудесам?». По словам Светланы, она такого и представить себе не могла. Чудо — оно такое: в него не верят, а оно пришло, сказала гостья. Она также поделилась своими переживаниями о том, что у нее не было возможности побывать в Большом театре, а теперь это произойдет.
Банк России, АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и Министерство культуры Российской Федерации подарили Светлане три билета в Большой театр на балет «Щелкунчик», возможность посетить с индивидуальной экскурсией историческое здание Банка России и остановиться в одной из гостиниц Москвы. Кроме этого, ей также оплатят проезд из Пензы в Москву и обратно.
«У нас сегодня такое большое счастье — миллионный гость нашей выставки „Россия“. На выставке действительно сбываются мечты и случаются чудеса — и мы сегодня увидели одно из таких чудес, увидели глаза этих счастливых людей», — отметила Наталья Виртуозова, генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».
Напомним, на площадке международной выставки-форума «Россия» представлены главные достижения страны. Участниками этого мероприятия стали все 89 российских регионов, а также общественные организации, отечественные корпорации и федеральные ведомства. Выставка будет открыта до 12 апреля 2024 года.