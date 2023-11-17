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Пожар

Мебельный магазин, дом, авто горели в Белгородской области, есть пострадавший

17 ноября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Пожар

Белгородец пострадал во время пожара в летней кухне

На территории региона за сутки зарегистрировали пять пожаров. Возгорания были в летней кухне, в двух авто, жилом доме и мебельном магазине, сообщили в областном ГУ МЧС.
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Пожар

В Белгородской области 16 ноября зарегистрировали пять пожаров. Пострадал один человек.

По информации МЧС, в результате пожара в летней кухне в Валуйках пострадал мужчина 1957 года рождения. Его направили в больницу. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Также возгорания были в двух автомобилях, жилом доме. В подвале мебельного магазина загорелась пластиковая урна.

Ранее сообщалось, что в Белгороде детская шалость закончилась пожаром в однокомнатной квартире. Происшествие случилось на улице 60 лет Октября. Едва не пострадал пятилетний ребёнок. Его из огня вытащил неравнодушный очевидец. Как оказалось, мальчик — внук хозяйки жилого помещения.

До этого пожар произошёл в пекарне в центре Белгорода. В результате происшествия никто не пострадал.

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#Белгородская область#Пожар#Валуйки#Возгорания#Пострадавший#Белгород#Наталья Корявых#Летняя кухня
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