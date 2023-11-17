Мебельный магазин, дом, авто горели в Белгородской области, есть пострадавший

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Белгородской области 16 ноября зарегистрировали пять пожаров. Пострадал один человек.
По информации МЧС, в результате пожара в летней кухне в Валуйках пострадал мужчина 1957 года рождения. Его направили в больницу. Другие подробности происшествия не сообщаются.
Также возгорания были в двух автомобилях, жилом доме. В подвале мебельного магазина загорелась пластиковая урна.
Ранее сообщалось, что в Белгороде детская шалость закончилась пожаром в однокомнатной квартире. Происшествие случилось на улице 60 лет Октября. Едва не пострадал пятилетний ребёнок. Его из огня вытащил неравнодушный очевидец. Как оказалось, мальчик — внук хозяйки жилого помещения.
До этого пожар произошёл в пекарне в центре Белгорода. В результате происшествия никто не пострадал.